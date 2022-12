Calcio, Pescara. Nasce a Pescara l’Archivio Sportivo Nazionale

- Advertisement -

Pescara Calcio, novita' dal portale web ufficiale dei biancazzurri:

Lunedì 5 dicembre 2022, alle ore 10:30, presso la Sala Consiliare del Comune di Pescara, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’Archivio Sportivo Nazionale – si apprende dalla nota stampa. Opera unica che punta a valorizzare il patrimonio culturale e sportivo, con una raccolta unica e da collezionare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il primo esemplare verrà donato alla città di Pescara, alla presenza delle autorità e delle personalità del mondo dello sport e dell’arte: Carlo Masci (Sindaco di Pescara) Patrizia Martelli (Assessore allo Sport del Comune di Pescara) Daniele Sebastiani (Presidente del Pescara Calcio) Fabio Toma (CEO The Luxury Art) Pep Marchegiani (artista e ideatore del progetto) Un raccoglitore di emozioni, ideato dalla Luxury Art, volto ad esaltare i valori più profondi dello sport, l’identità del territorio e gli uomini che vivono o hanno vissuto le passioni sportive del Club. L’opera punta anche a valorizzare la memoria storica, ma viene anche riconosciuta dalle autorità, come strumento per veicolare i fondamenti della società civile quali rispetto, convivenza e spirito di appartenenza – si apprende dal portale web ufficiale. “Ci rivolgiamo alle nuove generazioni – afferma il CEO The Luxury Art, Fabio Toma – con l’auspicio che quest’opera diventi una memoria storica e una guida, da rivivere grazie alle immagini che ripercorrono sia il gesto atletico ma anche lo spirito di unione e di appartenenza che hanno caratterizzato i momenti storici del calcio cittadino”. “L’opera si propone per esaltare gli aspetti più nobili e culturali dello sport – come sottolinea l’ideatore e artista Pep Marchegiani – non si tratta di un semplice archivio fotografico, ma di un progetto artistico che crediamo unico nel suo genere per la sua idea, progettualità e immagini scelte per il suo valore emozionale“. E’ possibile prenotare un esemplare dell’Archivio Sportivo Nazionale del Pescara Calcio sul sito www.theluxuryart.it, all’indirizzo email info@theluxuryart.it o al numero verde 800 890 459 Parte del ricavato, proveniente dalla vendita delle opere, sarà devoluto da The Luxury Art all’Associazione “L’Abbraccio dei prematuri Odv” per l’acquisto di un immobile destinato a garantire ospitalità e sostegno concreto ai genitori provenienti anche da altre Regioni, i cui figli nati prematuramente o con fragilità, sono costretti a lunghi ricoveri in Neonatologia o Terapia Intensiva al reparto Neonatale di Pescara – si apprende dal portale web ufficiale.

