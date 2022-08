Calcio, Pescara. Noi Siamo Pescara: le maglie 2022 – 2023

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa della Pescara Calcio attraverso il proprio portale web:

Ecco le maglie Delfino Pescara 1936 per la stagione 2022 – 2023 firmate Erreà Sport

In vista del prossimo campionato di Lega Pro, e con la costante voglia di innovare i modelli, Erreà Sport presenta le nuove maglie della Delfino Pescara Calcio 1936 che si caratterizzano da una semplicità molto ricercata – viene evidenziato sul sito web.

Classica nelle tonalità, la prima maglia propone le tradizionali strisce verticali bianco azzurre caratterizzate da un originale effetto spennellata, e da un elegante collo a polo con dettagli azzurri e blu.

Su sfondo rosso, la divisa da trasferta propone una banda sulla sinistra nei tradizionali colori sociali bianco e azzurro, colori ripresi nel bordo delle maniche e nelle fianchette laterali.

Mentre tutta blu, la terza maglia propone righe verticali tono su tono, sulle quali spiccano piccoli pixel in bianco che donano luce alla maglia – si legge sul sito web ufficiale.

Il collo a giro della seconda e la terza maglia è rifinito all’interno dal para-sudore personalizzato con la scritta “Noi siamo Pescara”, dalla lunetta che riprende la fantasia a seconda della maglia, e dall’inserimento in del simbolo del delfino accompagnato dalla sigla della città: “PE”.

Realizzate con la tecnica della sublimazione, le divise sono realizzate in tessuto tecnico Infinity, morbido e aderente studiato per garantire massimo confort, accostato, nella parte inferiore della maglia e lungo le spalle, a un particolare inserto dotato di minuscoli microfori che assicura estrema leggerezza – Completano la realizzazione della divisa gli inserti in rete laterali studiati per donare ulteriore traspirabilità e freschezza –

