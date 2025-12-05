- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Dicembre 5, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeSportCalcio, Pescara. Notiziario BiancAzzurri verso Bari – Pescara
Sport

Calcio, Pescara. Notiziario BiancAzzurri verso Bari – Pescara

- Spazio Pubblicitario 02 -

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa della Pescara Calcio attraverso il proprio portale web:Prosegue la preparazione del Pescara, impegnato quest’oggi in una seduta pomeridiana allo Stadio Mastrangelo di Montesilvano – recita il testo pubblicato online. Il gruppo ha svolto attivazione, esercitazioni di trasformazione e possesso palla, chiudendo la sessione con una partitella finale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Restano ai box, con lavoro differenziato programmato, Giannini, Kraja, Merola, Oliveri e Squizzato, monitorati quotidianamente dallo staff medico biancazzurro – aggiunge testualmente l’articolo online. La squadra tornerà in campo domani pomeriggio, per una nuova seduta di lavoro che si svolgerà a porte chiuse – DISPOSIZIONI DELLA QUESTURA DI BARI – SETTORE OSPITI In vista della gara Bari–Pescara, in programma lunedì allo Stadio San Nicola, la Questura di Bari ha comunicato le modalità di vendita dei tagliandi del Settore Ospiti – precisa la nota online. La vendita sarà attiva dalle ore 14:00 di venerdì 5 dicembre nei punti vendita del circuito TicketOne e online sul sito sscbari.ticketone – recita la nota online sul portale web ufficiale. it, e si chiuderà alle ore 19:00 di domenica 7 dicembre – si apprende dalla nota stampa. Restrizioni applicate: • Divieto di vendita dei biglietti del Settore Ospiti ai residenti nella regione Abruzzo, 

Lo riporta un articolo pubblicato, oggi, dal servizio informativo della Pescara Calcio. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche mediante il canale web istituzionale della Pescara Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pescaracalcio.com

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it