Calcio, Pescara. Notiziario BiancAzzurri verso Bari – Pescara

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa della Pescara Calcio attraverso il proprio portale web:Prosegue la preparazione del Pescara, impegnato quest’oggi in una seduta pomeridiana allo Stadio Mastrangelo di Montesilvano – recita il testo pubblicato online. Il gruppo ha svolto attivazione, esercitazioni di trasformazione e possesso palla, chiudendo la sessione con una partitella finale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Restano ai box, con lavoro differenziato programmato, Giannini, Kraja, Merola, Oliveri e Squizzato, monitorati quotidianamente dallo staff medico biancazzurro – aggiunge testualmente l’articolo online. La squadra tornerà in campo domani pomeriggio, per una nuova seduta di lavoro che si svolgerà a porte chiuse – DISPOSIZIONI DELLA QUESTURA DI BARI – SETTORE OSPITI In vista della gara Bari–Pescara, in programma lunedì allo Stadio San Nicola, la Questura di Bari ha comunicato le modalità di vendita dei tagliandi del Settore Ospiti – precisa la nota online. La vendita sarà attiva dalle ore 14:00 di venerdì 5 dicembre nei punti vendita del circuito TicketOne e online sul sito sscbari.ticketone – recita la nota online sul portale web ufficiale. it, e si chiuderà alle ore 19:00 di domenica 7 dicembre – si apprende dalla nota stampa. Restrizioni applicate: • Divieto di vendita dei biglietti del Settore Ospiti ai residenti nella regione Abruzzo,

Lo riporta un articolo pubblicato, oggi, dal servizio informativo della Pescara Calcio. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche mediante il canale web istituzionale della Pescara Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pescaracalcio.com