- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Settembre 10, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeSportCalcio, Pescara. NOTIZIARIO BIANCAZZURRO – 2 SETTEMBRE 2025
Sport

Calcio, Pescara. NOTIZIARIO BIANCAZZURRO – 2 SETTEMBRE 2025

- Spazio Pubblicitario 02 -

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa della Pescara Calcio attraverso il proprio portale web:Doppia seduta per i ragazzi di mister VivariniLa giornata odierna ha visto il Pescara impegnato in una doppia sessione di lavoro presso lo stadio “Ughetto Di Febo” di Silvi Marina – si legge sul sito web ufficiale. Al mattino la squadra ha sostenuto esercitazioni di forza e trasformazione abbinate a lavori di possesso palla – Nel pomeriggio spazio ad aspetti tattici e a una partitella a campo ridotto giocata ad alta intensità. Lavoro differenziato per Davide Giannini, Fabrizio Caligari, Orji Okwonkwo e Gianmarco Cangiano, seguiti dallo staff medico – recita il testo pubblicato online. Domani è in programma una seduta pomeridiana, a porte chiuse, allo stadio di Silvi Marina – si apprende dal portale web ufficiale. Eventi societariMattinata ricca di appuntamenti per i colori biancazzurri – precisa il comunicato. Presso la galleria Arte Focus – Gruppo Pentagono di Pescara, in via Trento, si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell’opera realizzata dall’artista René, esponente della Pop Art contemporanea italiana, in omaggio alla Pescara Calcio – aggiunge testualmente l’articolo online. Alla conferenza era presente anche il presidente Daniele Sebastiani, che ha affrontato il tema legato allo stadio Adriatico e ha posto l’attenzione sul prossimo impegno casalingo con il Venezia, in programma sabato pomeriggio alle ore 15. Agenda di domaniDue gli appuntamenti previsti nella mattinata di mercoledì: presso l’Auditorium Petruzzi di Pescara si terrà un importante convegno medico organizzato dal dottor Gabriele Tavolieri, in collaborazione con il Pescara Calcio; contemporaneamente, l’intera squadra sarà ospite nello stabilimento di produzione di Rustichella d’Abruzzo a Pianella, per scoprire da vicino i processi artigianali della pasta abruzzese e vivere un’esperienza di degustazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informativo della Pescara Calcio. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 22, anche mediante il sito internet della Pescara Calcio, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pescaracalcio.com

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it