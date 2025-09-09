Calcio, Pescara. NOTIZIARIO BIANCAZZURRO – 2 SETTEMBRE 2025

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa della Pescara Calcio attraverso il proprio portale web:Doppia seduta per i ragazzi di mister VivariniLa giornata odierna ha visto il Pescara impegnato in una doppia sessione di lavoro presso lo stadio “Ughetto Di Febo” di Silvi Marina – si legge sul sito web ufficiale. Al mattino la squadra ha sostenuto esercitazioni di forza e trasformazione abbinate a lavori di possesso palla – Nel pomeriggio spazio ad aspetti tattici e a una partitella a campo ridotto giocata ad alta intensità. Lavoro differenziato per Davide Giannini, Fabrizio Caligari, Orji Okwonkwo e Gianmarco Cangiano, seguiti dallo staff medico – recita il testo pubblicato online. Domani è in programma una seduta pomeridiana, a porte chiuse, allo stadio di Silvi Marina – si apprende dal portale web ufficiale. Eventi societariMattinata ricca di appuntamenti per i colori biancazzurri – precisa il comunicato. Presso la galleria Arte Focus – Gruppo Pentagono di Pescara, in via Trento, si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell’opera realizzata dall’artista René, esponente della Pop Art contemporanea italiana, in omaggio alla Pescara Calcio – aggiunge testualmente l’articolo online. Alla conferenza era presente anche il presidente Daniele Sebastiani, che ha affrontato il tema legato allo stadio Adriatico e ha posto l’attenzione sul prossimo impegno casalingo con il Venezia, in programma sabato pomeriggio alle ore 15. Agenda di domaniDue gli appuntamenti previsti nella mattinata di mercoledì: presso l’Auditorium Petruzzi di Pescara si terrà un importante convegno medico organizzato dal dottor Gabriele Tavolieri, in collaborazione con il Pescara Calcio; contemporaneamente, l’intera squadra sarà ospite nello stabilimento di produzione di Rustichella d’Abruzzo a Pianella, per scoprire da vicino i processi artigianali della pasta abruzzese e vivere un’esperienza di degustazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

