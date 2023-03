Calcio, Pescara. NOTIZIARIO VERSO MESSINA – PESCARA

- Advertisement -

Ripresa dei lavori in #CasaPescara dopo la trasferta in terra campana e in vista del prossimo impegno di campionato Lega Pro MESSINA – PESCARA, in programma mercoledì 15 marzo, con calcio d’inizio fissato alle ore 14:30. Attivazione e lavoro tattico attacco alla porta per tutto il gruppo, a seguire lavoro di scarico per chi è sceso in campo nella sfida contro la Gelbison e tiri in porta per tutti gli altri – Proseguono il loro personale lavoro di recupero Kraja e Gyabuaa – Domani prevista seduta di rifinitura al mattino – porte chiuse – allo Stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina e a seguire pranzo e partenza in direzione Sicilia con volo diretto da Fiumicino – aggiunge testualmente l’articolo online. Curiosità: oggi presenti sul campo di Silvi le telecamere di Sky Sport per un’intervista di Daniele Barone con Mister Zeman, per fare il punto sul calcio a 360 gradi e le emozioni di questi giorni in #BiancAzzurro – recita il testo pubblicato online. Messa in onda questa sera su skysport24

