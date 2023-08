Calcio, Pescara. NOW SARÀ IL TITLE SPONSOR DELLA SERIE C

Pescara Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:

Lega Pro e NOW annunciano la partnership con validità di 2 anni, per il title sponsor della Serie C. Una grande novità che arriva a pochi giorni dall’inizio del campionato e che rafforza la presenza del brand NOW nel mondo dello sport. NOW, il servizio streaming di Sky con la più ampia offerta sportiva, si avvicina sempre di più al calcio e ai giovani, confermando così la grande attenzione alle tante tifoserie d’Italia e alle piazze che hanno scritto la storia del calcio italiano – Matteo Marani, Presidente Lega Pro: “Siamo felicissimi di entrare nella Casa dello Sport. L’unione tra la Serie C e Sky è per noi motivo di straordinario orgoglio – recita il testo pubblicato online. Sky ha dimostrato, nei suoi 20 anni di presenza in Italia, una valorizzazione costante e unica del prodotto – aggiunge testualmente l’articolo online. Questo è valso nel calcio e in tutti gli sport. Pensiamo di aver fatto un grande passo in avanti nella crescita del nostro campionato e del suo brand. I segnali di crescita e miglioramento della categoria sono stati colti da Sky e NOW le quali daranno più visibilità alle nostre società, ai nostri calciatori e ai nostri tifosi – precisa il comunicato. Tutto anche grazie a una produzione che migliorerà il racconto televisivo e a una partnership che prevederà, per la prima volta nella storia della Serie C, un title sponsor: “Serie C NOW”. NOW è una piattaforma moderna che segue il calcio con grande professionalità. Con Sky e NOW la C sarà in mostra avendo una esposizione mediatica eccezionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sono certo che tra due anni il valore della Serie C sarà più alto di oggi”. Lorenzo Foglia, Senior Director NOW: “Siamo entusiasti di questa collaborazione con la Lega Pro, che rappresenta il campionato più importante per il calcio giovanile in Italia – Il forte legame della Lega Pro con il territorio contribuisce allo sviluppo dello sport e del calcio nelle oltre 50 piazze italiane in cui è presente, e siamo felici, con NOW, di credere e prendere parte a questo importante progetto”. La Lega Pro si conferma la porta d’ingresso al professionismo sportivo e con più di 10.000 tesserati nei settori giovanili vanta il bacino più ampio dei vivai sportivi italiani – I 60 club della Serie C ben rappresentano da Nord a Sud tutte le regioni del nostro Paese, con grandi tifoserie e alcune piazze storiche del calcio italiano – recita il testo pubblicato online. TUTTA LA SERIE C È SOLO SU SKY E IN STREAMING SU NOW La Serie C, i cui diritti sono stati acquisiti a inizio agosto, fa parte della ricca offerta di Sky e NOW dedicata al calcio, con oltre 2.500 partite live in programma nella stagione 2023/2024: 3 partite in co-esclusiva per ogni turno di Serie A TIM, tutta la Serie BKT, i campionati esteri in esclusiva (Premier League, Bundesliga e Ligue 1), la UEFA Champions League (con 121 delle 137 partite), tutte le partite di UEFA Europa League e UEFA Conference League, anche grazie a Diretta Gol, e UEFA Euro 2024 (con tutti i 51 match, 20 dei quali in esclusiva). Su NOW anche il grande sport in diretta, con in primo piano i motori, il tennis, il basket NBA, il rugby, il golf e molto altro ancora – Tutta la Serie C è solo su Sky e in streaming su NOW, con 1.143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione, tutte le partite della regular season, dei playoff, della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ampia copertura della Serie C anche su Sky Sport 24, con highlights e approfondimenti delle partite – recita la nota online sul portale web ufficiale. Si parte già questo weekend con gli incontri della 1^ giornata – si apprende dal portale web ufficiale. È più bello vivere il calcio nella Casa dello Sport di Sky.

