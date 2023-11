Calcio, Pescara. OGGI LA QUINDICESIMA DI CAMPIONATO

Pescara Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:

Sono 24 i precedenti in Abruzzo fra le due squadre: 16 vittorie #Biancazzurre (ultima 1-0 nella serie C 2021/22), 6 pareggi (ultimo 0-0 nella serie B 2017/18) e 2 successi romagnoli (sempre in coppa Italia, 1-0 nel 1994/95 e 3-0 nel 1998/99). Per i bianconeri digiuno di gol al “Cornacchia” da 487’, ultima rete firmata Bracaletti al 53’ di Pescara-Cesena 3-2 del 6 maggio 2006, in B. Tra i 24 confronti due incroci in serie A, entrambi vinti dai padroni di casa, 1-0 nel 1987/88 (autorete decisiva di Jozic) e 3-0 nel 1988/89 (rete di Pagano e doppietta – su rigore – di Gian Piero Gasperini). Pescara squadra del girone B che calcia più rigori (4, come Gubbio e Sestri Levante) e non ha subito alcuna espulsione (come Entella e Sestri Levante). Biancazzurri i meno ammoniti del torneo, 24 soli “gialli” rimediati finora – si legge sul sito web ufficiale. Di fronte le due squadre del girone B che segnano di più nei primi 15’ di gara, 6 reti i romagnoli, 5 gli abruzzesi – precisa il comunicato. Cesena a porta chiusa da 344’ in campionato; ultima rete subita da Di Massimo al 16’ di Gubbio-Cesena 1-1 del 29 ottobre scorso – Cesena cooperativa del gol nel calcio italiano “pro” 2023/24 con 15 marcatori diversi, record di reti del girone B per subentranti (6, pari al Rimini), attacco record con 36 gol segnati – Arbitro: Arena di Torre del Greco Info Football Data Firenze

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dalla Pescara Calcio e online sul sito web della squadra. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 07, anche sulle pagine del portale web della Pescara Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pescaracalcio.com