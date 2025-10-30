- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Ottobre 30, 2025
Sport

Calcio, Pescara. Olzer al meeting annuale di Bio Cantina sociale Orsogna

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa della Pescara Calcio attraverso il proprio portale web:Giacomo Olzer ospite al meeting annuale di Bio Cantina sociale Orsogna nello splendido scenario della Costa dei Trabocchi – precisa la nota online. Scambio di “maglie” tra l’enologo e direttore Generale della Bio Cantina sociale Orsogna, Camillo Zulli, e il nostro calciatore Olzer, simbolo della rinnovata partnership che da anni è a sostegno dei colori biancazzurri – aggiunge la nota pubblicata. Siamo lieti di essere stati invitati al meeting annuale con la forza vendita Italia di Bio Cantina sociale Orsogna, “che rappresenta un momento importante per l’azienda che ha rendicontato il bilancio positivo delle vendite” – come ha sottolineato il direttore commerciale 𝙈𝙖𝙪𝙧𝙞𝙯𝙞𝙤 𝙋𝙖𝙜𝙡𝙞𝙖𝙧𝙤, e ha presentato, con l’occasione, alcune delle anteprime che contraddistingueranno l’anno commerciale –

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio informativo della Pescara Calcio. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche sulle pagine del portale web della Pescara Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pescaracalcio.com

 

