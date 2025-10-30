Calcio, Pescara. Olzer al meeting annuale di Bio Cantina sociale Orsogna

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa della Pescara Calcio attraverso il proprio portale web:Giacomo Olzer ospite al meeting annuale di Bio Cantina sociale Orsogna nello splendido scenario della Costa dei Trabocchi – precisa la nota online. Scambio di “maglie” tra l’enologo e direttore Generale della Bio Cantina sociale Orsogna, Camillo Zulli, e il nostro calciatore Olzer, simbolo della rinnovata partnership che da anni è a sostegno dei colori biancazzurri – aggiunge la nota pubblicata. Siamo lieti di essere stati invitati al meeting annuale con la forza vendita Italia di Bio Cantina sociale Orsogna, “che rappresenta un momento importante per l’azienda che ha rendicontato il bilancio positivo delle vendite” – come ha sottolineato il direttore commerciale 𝙈𝙖𝙪𝙧𝙞𝙯𝙞𝙤 𝙋𝙖𝙜𝙡𝙞𝙖𝙧𝙤, e ha presentato, con l’occasione, alcune delle anteprime che contraddistingueranno l’anno commerciale –

