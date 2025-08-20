Calcio, Pescara. Open Day, fra Pescara e Cesena, per la 94a edizione della Serie BKT.

Pescara Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:Venerdì 22 agosto alle ore 20:30 allo Stadio “Adriatico – Giovanni Cornacchia” di Pescara avrà luogo l’Open Day, fra Pescara e Cesena, che darà il via alla 94a edizione della Serie BKT. Il nuovo claim del campionato “100% passione italiana” accompagnerà le squadre nel corso della stagione per esaltare l’autenticità del calcio, fatto di tradizione, emozioni e legame profondo con i territori – precisa la nota online. È l’orgoglio delle piazze storiche, il calore dei tifosi e la valorizzazione dei giovani talenti che rendono la Serie BKT unica nel panorama calcistico, in cui lo sport costituisce un’esperienza aggregativa e identitaria – si apprende dal portale web ufficiale. Per l’occasione, alla presenza del Presidente della Lega Serie B Paolo Bedin, Pescara Calcio e LNPB hanno organizzato un cerimoniale speciale nel corso del pre-gara come marcia di avvicinamento al fischio d’inizio – riporta testualmente l’articolo online. In particolare, saranno predisposte bandiere per rappresentare le venti Società che prenderanno parte al campionato 2025/2026 e uno spazio dedicato a musica e intrattenimento con un deejay set coinvolgente – Quindi, il tenore e cantante pescarese Piero Mazzocchetti, che vanta anche un 3° posto al Festival di Sanremo 2007, eseguirà l’Inno italiano per celebrare l’identità nazionale che da sempre contraddistingue il campionato – Anche l’ingresso in campo sarà speciale con i giocatori che verranno accompagnati a centrocampo da bambini vestiti con i kit delle 20 squadre partecipanti al campionato – riporta testualmente l’articolo online. Per l’occasione, inoltre, verrà lanciato anche l’official track che accompagnerà gli eventi di Lega da questa stagione, un brano inedito e dedicato scritto ed eseguito da Eros Cristiani, pianista, autore e compositore, che ha lavorato e collabora stabilmente con molti artisti italiani e internazionali, che incarna la vivacità e l’energia del campionato BKT. Pescara–Cesena che sarà prodotta con upgrade di camere (drone, gimbal, opposite e microcamere retroporta) verrà trasmessa in diretta dai licenziatari ufficiali della Serie BKT, DAZN (in chiaro) e LaB Channel (su piattaforma Amazon Prime).

