giovedì, Agosto 21, 2025
Calcio, Pescara. Open Day, fra Pescara e Cesena, per la 94a edizione della Serie BKT.

Pescara Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:Venerdì 22 agosto alle ore 20:30 allo Stadio “Adriatico – Giovanni Cornacchia” di Pescara avrà luogo l’Open Day, fra Pescara e Cesena, che darà il via alla 94a edizione della Serie BKT. Il nuovo claim del campionato “100% passione italiana” accompagnerà le squadre nel corso della stagione per esaltare l’autenticità del calcio, fatto di tradizione, emozioni e legame profondo con i territori – precisa la nota online. È l’orgoglio delle piazze storiche, il calore dei tifosi e la valorizzazione dei giovani talenti che rendono la Serie BKT unica nel panorama calcistico, in cui lo sport costituisce un’esperienza aggregativa e identitaria – si apprende dal portale web ufficiale. Per l’occasione, alla presenza del Presidente della Lega Serie B Paolo Bedin, Pescara Calcio e LNPB hanno organizzato un cerimoniale speciale nel corso del pre-gara come marcia di avvicinamento al fischio d’inizio – riporta testualmente l’articolo online. In particolare, saranno predisposte bandiere per rappresentare le venti Società che prenderanno parte al campionato 2025/2026 e uno spazio dedicato a musica e intrattenimento con un deejay set coinvolgente – Quindi, il tenore e cantante pescarese Piero Mazzocchetti, che vanta anche un 3° posto al Festival di Sanremo 2007, eseguirà l’Inno italiano per celebrare l’identità nazionale che da sempre contraddistingue il campionato – Anche l’ingresso in campo sarà speciale con i giocatori che verranno accompagnati a centrocampo da bambini vestiti con i kit delle 20 squadre partecipanti al campionato – riporta testualmente l’articolo online. Per l’occasione, inoltre, verrà lanciato anche l’official track che accompagnerà gli eventi di Lega da questa stagione, un brano inedito e dedicato scritto ed eseguito da Eros Cristiani, pianista, autore e compositore, che ha lavorato e collabora stabilmente con molti artisti italiani e internazionali, che incarna la vivacità e l’energia del campionato BKT. Pescara–Cesena che sarà prodotta con upgrade di camere (drone, gimbal, opposite e microcamere retroporta) verrà trasmessa in diretta dai licenziatari ufficiali della Serie BKT, DAZN (in chiaro) e LaB Channel (su piattaforma Amazon Prime).

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informativo della Pescara Calcio. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 20, anche sulle pagine del portale web della Pescara Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pescaracalcio.com

 

