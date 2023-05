Calcio, Pescara. PARTITELLA IN FAMIGLIA

- Advertisement -

Pescara Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:

Amichevole in famiglia in #casapescara, della durata di 30 minuti per tempo sul terreno in erba dello Stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina terminata 4 a 2 per la formazione #BLU. PESCARA #BLU Plizzari, Crescenzi, Brosco, Gozzi, Palmiero, Mora, Rafia, Delle Monache (31’ Vergani), Cuppone, Merola – PESCARA #ARANCIO Sommariva, Cancellotti, Pellacani (40’ Germinario), Mesik, Milani, Aloi, Kraja, Germinario, (31’ Gyabuaa), Desogus, Lescano, Kolaj. GOL: 6′ Cuppone, 10′ Kolaj, 16’st Cuppone, 19’st Kolaj, 27’st Merola, 30’st Vergani Ripresa dei lavori lunedì ore 16 #stadio #ughettodifebo di #silvimarina

