Calcio, Pescara. Partnership: Pescara Calcio – Infobasic – Unimarconi.

- Advertisement -

Pescara Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:

Nuova collaborazione rivolta ai giovani in casa Pescara, con la partnership tra Pescara calcio, Infobasic e Unimarconi, con proposte didattiche e innovative per i ragazzi della nuova era digitale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il mondo del lavoro sta cambiando, spesso e soprattutto questo cambiamento è dettato dall’evoluzione digitale, da una nuova visione futuristica da parte dei ragazzi, delle aziende, che vogliono sempre mostrare di essere al passo con i tempi, alla ricerca costante di figure in grado di soddisfare l’engagement con i propri clienti, partner o collaborazioni, mostrando loro sempre nuove formule e proposte comunicative – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In questa ottica si inserisce Infobasic Pescara, con i suoi corsi triennali di grafica, web, cyber security, sviluppo software, sistemista, interior design, e la stretta collaborazione con Unimarconi, la prima Università Digitale con diverse sedi sul territorio nazionale e con oltre 16 mila iscritti, pronti a proporre ai propri studenti un modello di didattica innovativo, investendo in infrastrutture e tecnologie per evolversi continuamente ed ottenere un efficace modello di insegnamento, sempre all’avanguardia ed estremamente flessibile, capace di rispondere costantemente alle esigenze di una società e un mondo lavorativo in continuo mutamento – recita il testo pubblicato online.

E’ quanto si legge in un articolo diffuso, in giornata, dalla Pescara Calcio e online sul portale web della squadra. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche mediante il sito internet della Pescara Calcio, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pescaracalcio.com