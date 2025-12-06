- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Dicembre 6, 2025
Sport

Calcio, Pescara. Pescara al lavoro verso la sfida di lunedì sera al San Nicola di Bari.

Pescara Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:Pescara al lavoro verso la sfida di lunedì sera al San Nicola di Bari – precisa il comunicato. Il gruppo biancazzurro è stato impegnato questo pomeriggio in una seduta all’Adriatico, articolata tra attivazione, esercizi di possesso palla, lavoro tattico e partitella finale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Restano ai box — seguendo un programma personalizzato — Giannini, Kraja, Merola, Oliveri e Squizzato, costantemente monitorati dallo staff medico biancazzurro – aggiunge testualmente l’articolo online. La squadra tornerà in campo domani mattina per una nuova seduta di allenamento a porte chiuse – si apprende dalla nota stampa. Alle 13:15, prima della partenza per Bari, è in programma la conferenza stampa di Mister Gorgone presso l’Ekk Hotel.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informativo della Pescara Calcio. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 18, anche mediante il sito internet della Pescara Calcio, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pescaracalcio.com

 

