Calcio, Pescara. Pescara al lavoro verso la sfida di lunedì sera al San Nicola di Bari.

Pescara Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:Pescara al lavoro verso la sfida di lunedì sera al San Nicola di Bari – precisa il comunicato. Il gruppo biancazzurro è stato impegnato questo pomeriggio in una seduta all’Adriatico, articolata tra attivazione, esercizi di possesso palla, lavoro tattico e partitella finale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Restano ai box — seguendo un programma personalizzato — Giannini, Kraja, Merola, Oliveri e Squizzato, costantemente monitorati dallo staff medico biancazzurro – aggiunge testualmente l’articolo online. La squadra tornerà in campo domani mattina per una nuova seduta di allenamento a porte chiuse – si apprende dalla nota stampa. Alle 13:15, prima della partenza per Bari, è in programma la conferenza stampa di Mister Gorgone presso l’Ekk Hotel.

