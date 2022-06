Calcio, Pescara. Pescara Amarcord, una serata all’insegna della solidarietà e dello sport

Pescara Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:

Presentazione ufficiale questa mattina presso la sala Giunta, del Comune di Pescara, della serata evento PESCARA AMARCORD in programma venerdì 10 giugno, a partire dalle 20.30, presso l’ “Isola di Zeta” a Spoltore (Pe).

Una serata all’insegna della solidarietà dove sport e spirito altruistico si coniugano sotto la bandiera #BiancAzzurra, a sostegno del reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Civile di Pescara – si legge sul sito web ufficiale. L’iniziativa, nasce da un’idea della giornalista Rita Consorte in collaborazione con la società del Pescara calcio – riporta testualmente l’articolo online.

Nel corso della serata saranno raccolti fondi da destinare al reparto attraverso un’asta di beneficenza che avrà per oggetto cinque maglie della Juventus autografate e messe a disposizione dal mister Massimiliano Allegri e tanto altro materiale ancora: “Conosco la sofferenza di questi bambini – ha detto Rita Consorte –visto che per diversi anni ho prestato servizio di volontariato presso l’ospedale Civile di Pescara e, in più, sono una grande tifosa biancazzurra – Spero che questo gesto che faccio a nome dei miei cari che ricorderò nel corso della serata possa allietare la sofferenza di tanti bambini – aggiunge la nota pubblicata. L’idea è quella di proseguire poi dotando il reparto di dispositivi idonei a trasmettere le partite del Pescara e donare ancora sorrisi a questi piccoli amici”.

A fare gli onori di casa Nicoletta Di Nisio, assessore Pari opportunità e Politiche per la disabilità del Comune di Pescara che ha lodato l’iniziativa appoggiandola pienamente: “Ringrazio Rita per averci coinvolti in questa bellissima idea e il PESCARA Calcio che in diverse occasioni ha mostrato la sua grande sensibilità per iniziative legate al sociale – si apprende dalla nota stampa. Mi auguro che questo sia solo l’inizio di una cooperazione perchè solo uniti si raggiungono buoni risultati e vedere il sorriso dei bambini è la ricompensa più grande che possiamo ricevere noi tutti”.

Presenti in conferenza Patrizia Accorsi, direttore dipartimento di Oncoematologia, Mauro Di Ianni, direttore Uoc di Ematologia e Daniela Onofrillo, referente unità operativa semplice dipartimentale di Oncoematologia che hanno espresso profonda gratitudine: “Rivolgiamo un plauso a Rita Consorte – ha sottolineato la dottoressa Accorsi – promotrice di questa encomiabile iniziativa la quale, in occasione del suo compleanno, ha preferito donare qualcosa agli altri anziché riceverla”.

Presente anche una delegazione della PESCARA Calcio, che attraverso le parole del responsabile Marketing Vincenzo De Prisco, hanno espresso la propria disponibilità e aderito nell’immediato all’iniziativa mettendo a disposizione tutte le diverse aree di lavoro per l’ottima riuscita della serata – Sono intervenuti, inoltre, le vecchie glorie del Pescara Paolo Bordoni, Gianluca Colonnello e in collegamento telefonico l’ex capitano Ottavio Palladini.

La serata si suddividerà in due parti: nella prima si svolgerà la cena che sarà allietata dalle musiche del maestro Lucio Cupido – aggiunge testualmente l’articolo online. Sempre nella prima parte ci saranno i responsabili della Asl di Pescara che illustreranno il progetto da realizzare con il ricavato – Nella seconda parte, spazio alla collega Mila Cantagallo che, attraverso le immagini dell’epoca, rievocherà le più belle stagioni di quei tempi intervistando i protagonisti.

“Desidero ringraziare il mister della Juventus, Massimiliano Allegri – ha concluso Consorte – ci sarà Morgan De Sanctis, che manderà del materiale dalla Roma; spero di avere da Massimo Margiotta la maglia del Verona di Caprari e, non ultimo, anche Pierfrancesco Visci ci porterà qualcosa dallo Spezia”.

Le prenotazioni per la cena si raccolgono grazie alla disponibilità della dottoressa Bruna Romano Fattore, che sarà il 1°-3-4 giugno e 6-7-8 giugno dalle 17,30 alle 19,30 presso Lido L’Adriatica – si apprende dal portale web ufficiale.

Rita Consorte riceverà le prenotazioni tutti i pomeriggi dalle 17,30 alle 19,30 al seguente numero: 345 9732718. Il costo della cena è di euro 30.

LISTA DEI CONVOCATI FESTA 10 GIUGNO “PESCARA AMARCORD”

PORTIERI

1) Bordoni Paolo

2) De Sanctis Morgan

3) Savorani Marco

DIFENSORI

4) M. Zanutta , 5) E. Chionna, 6)S. Vitale, 7) V. Lambertini, 8) D.Gregori, 9) Y. Cannarsa, 10) Alfieri R.; 11) G. Di cara, 12) G. Colonnello

CENTROCAMPISTI

13) A. Gessa, 14) M. Gelsi, 15) E. Di Toro, 16) O. Palladini, 17) M.Epifani, 18) T. De Patre ?; 19) D. Ruscitti

ATTACCANTI

20) F. Giampaolo, 21) M. Margiotta, 22) F. Cammarata? 23) Ganci ?

ALLENATORI

G. Galeone, Ivo Iaconi

EX DIRIGENTI

Antonio Oliveri, A.Iaconi, P.Visci, V. Galigani (attuale direttore generale del Taranto)

