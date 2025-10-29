- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Ottobre 29, 2025
Calcio, Pescara. Pescara–Avellino 1–1 davanti a 8000 spettatori

Pescara Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:Finisce in parità la sfida dell’Adriatico tra Pescara e Avellino, valida per la 10ª giornata del campionato di Serie BKT. Un match intenso e ricco di emozioni, che ha visto i biancazzurri fermati sull’1–1 dopo un buon avvio – recita il testo pubblicato online. I ragazzi di Vincenzo Vivarini partono forte e trovano il vantaggio al 9’ con Capellini, abile a finalizzare una bella azione corale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’Avellino reagisce e al 29’ pareggia con Simic sugli sviluppi di un corner. Nella ripresa il Pescara prova con determinazione a riportarsi avanti, ma nonostante le numerose occasioni e l’assalto finale, il risultato resta invariato – aggiunge testualmente l’articolo online. A fare da cornice alla serata, una bella atmosfera con 7.987 spettatori presenti, di cui 750 ospiti, e l’esordio della prima giornata “Match Day BKT”: all’esterno della tribuna dello stadio Adriatico sono stati allestiti stand dedicati, dove i tifosi hanno potuto ritirare gadget, scattare foto con la Coppa di Lega e incontrare Mauro Esposito, testimonial dell’evento insieme ai protagonisti alla pagina social Chiamarsi Bomber. Nel post gara, mister Vivarini ha commentato così la prestazione della squadra: “Ai ragazzi ribadisco sempre che l’importante è dare il massimo – aggiunge testualmente l’articolo online. La prossima trasferta sarà di livello assoluto e, di conseguenza, la squadra deve pensare a fare prestazioni che possano farci compiere un salto di qualità.” La squadra tornerà subito al lavoro mercoledì mattina per la ripresa degli allenamenti – Seguiranno le sedute di giovedì pomeriggio e venerdì mattina, entrambe a porte chiuse, prima della partenza in volo charter nel tardo pomeriggio di venerdì per la trasferta di Palermo, valida per l’11ª giornata del campionato di Serie BKT. GUARDA LE IMMAGINI SALIENTI 

E’ quanto si legge in un articolo diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa della Pescara Calcio. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche mediante il canale web istituzionale della Pescara Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pescaracalcio.com

 

