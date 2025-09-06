Calcio, Pescara. PESCARA, BUON ALLENAMENTO CONGIUNTO CON I RAGAZZI DELLA PRIMAVERA

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa della Pescara Calcio attraverso il proprio portale web:Questa mattina il Pescara di mister Vincenzo Vivarini ha svolto una sgambata allo stadio Ughetto di Febo affrontando in un allenamento congiunto la formazione Primavera biancazzurra – viene evidenziato sul sito web. Il test si è concluso con il punteggio di 11-0 (4-0 al termine del primo tempo). Tabellino marcatori: 29’ Corazza, 31’ Di Nardo, 36’ e 41’ Sgarbi; 1’, 6’ e 14’ Vinciguerra, 4’, 5’ e 16’ Okwonkwo, 29’ Cangiano – Formazione Pescara (1° tempo): Desplanches, Letizia, Corbo, Pellacani, Corazza, Brandes, Graziani, Oliveri, Olzer, Sgarbi, Di Nardo – riporta testualmente l’articolo online. Formazione Pescara (2° tempo): Saio, Brosco, Kraja, La Barba, Berardi, Squizzato, Meazzi, Cangiano, Merola, Vinciguerra, Okwonkwo – Nota: Tonin ha giocato il primo tempo con la Primavera, mentre nella ripresa hanno trovato spazio anche Brandes, Graziani e Letizia – si apprende dal portale web ufficiale. Sul fronte infermeria, hanno svolto lavoro differenziato Valzania, Giannini, Tsadjout e Caligara – Intanto si è chiusa ufficialmente la campagna abbonamenti con un totale di 2733 tessere sottoscritte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La squadra godrà di una giornata di riposo domani; la ripresa degli allenamenti è fissata per lunedì pomeriggio alle ore 17:30 sempre allo stadio Ughetto di Febo –

