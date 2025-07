Calcio, Pescara. PESCARA CALCIO: AL VIA LA STAGIONE 2025-2026

Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Visite mediche, conferenza stampa di presentazione di mister Vivarini e programma delle amichevoli estive La Pescara Calcio comunica l’avvio ufficiale della stagione sportiva 2025-2026 con le prime attività programmate nei giorni di venerdì 11 e sabato 12 luglio – Nelle due giornate, i calciatori biancazzurri saranno sottoposti alle consuete visite mediche e ai test atletici sul campo dello Stadio “Ughetto Di Febo” di Silvi Marina – Sabato 12 luglio, alle ore 18:00, presso la sala conferenze dell’Elk Hotel, si terrà la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Vincenzo Vivarini – A seguire, è previsto il raduno ufficiale della squadra con l’arrivo dei calciatori e dei componenti dello staff tecnico – La serata proseguirà con una cena conviviale che sancirà l’inizio del ritiro estivo della Pescara Calcio – aggiunge testualmente l’articolo online. Il primo allenamento stagionale è fissato per il pomeriggio di domenica 13 luglio – aggiunge testualmente l’articolo online. Calendario Amichevoli Estive 2025 La Pescara Calcio rende noto il programma delle prime gare amichevoli precampionato: Sabato 19 luglio – ore 18:Pescara vs Collecorvino (Seconda Categoria) Martedì 22 luglio – ore 18:Pescara vs R.U.T.B. (Serie C – Belgio) Domenica 27 luglio – ore 18:Pescara vs Avversario da definire Mercoledì 30 luglio – ore 20:Triangolare con Teramo e Pineto – Stadio di Teramo Sabato 2 agosto – ore 18:Pescara vs Potenza (Lega Pro) Le sedi delle amichevoli saranno comunicate nei prossimi giorni tramite i canali ufficiali del club.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dalla Pescara Calcio e online sul sito web della squadra. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche mediante il canale web istituzionale della Pescara Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pescaracalcio.com