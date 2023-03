Calcio, Pescara. PESCARA CALCIO GENKO

- Advertisement -

Pescara Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:

Nuova partnership in Casa Pescara con Genko Srl. La Genko si occupa di servizi e consulenza, a prevalenza energia e gas naturale, con particolare attenzione a enti pubblici, essendo iscritta al portale MEPA, per gli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Gestisce forniture energetiche per P.M.I., industrie, stabilimenti e condomini – aggiunge la nota pubblicata. La mission aziendale è quella di operare nel monitoraggio del mercato energetico, individuando tra le varie società fornitrici di energia elettrica e gas naturale, il prezzo più competitivo – Info e Contatti: www.genko – it Sede Operativa: via della Polveriera, 4 – Pescara; Sede Legale: via Federico Fellini, 15 Spoltore Email: direzionegenko@gmail.com Telefono: +39 345 43 41 565 +39 366 22 81 03

