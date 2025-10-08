Calcio, Pescara. Pescara Calcio incontra l’Avis

Pescara Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:Capitan Riccardo Brosco, Niccolò Squizzato, Lorenzo Sgarbi e Leonardo Graziani hanno fatto visita alla sede di Avis donatori di Sangue Pescara, si sono intrattenuti con i vertici dell’associazione, con i donatori e i volontari e hanno visitato la struttura, anche l’area dedicata alla donazione – si apprende dalla nota stampa. Foto, video e autografi come consuetudine, ma hanno ascoltato con attenzione le parole del presidente Avis Pescara Vincenzo Lattuchella, che li ha guidati passo passo all’interno della sede sottolineando l’importanza di donare sangue – recita la nota online sul portale web ufficiale. La delegazione del Pescara Calcio si è mostrata molto interessata e ha posto diverse domande (oltre a Lattuchella, c’erano Adamo Scurti tesoriere, Maria Antonietta Falasca vice presidente, Gennaro Di Bartolomeo vice presidente vicario), mostrando sensibilità verso la cultura della donazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Nella mia famiglia si dona come consuetudine – ha detto Riccardo Brosco -. E’ un tema molto importante perché donare sangue vuol dire poter salvare delle vite – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Quindi è importante che fin da giovani siamo vicini a questi temi anche con gesti concreti per poter contribuire fattivamente“. Il team manager del Pescara Calcio Francesco Troiano ha portato anche i saluti del presidente della società biancazzurra Daniele Sebastiani e di Marco Verratti, entrambi molto sensibili alle tematiche sociali.

