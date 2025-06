Calcio, Pescara. Pescara Calcio premiato al Gran Gala del Calcio Abruzzese

Pescara Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:Gran Galà del Calcio Abruzzese 2025: omaggio al Pescara Calcio e a Daniele Sebastiani, tra emozioni e spettacolo a Montesilvano Una serata di emozioni, riconoscimenti e spettacolo ha chiuso ufficialmente la stagione calcistica 2024/2025 in Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Al Pala “Dean Martin” di Montesilvano si è svolto il Gran Galà del Calcio Abruzzese, organizzato dalla LND Abruzzo, che ha celebrato i protagonisti del calcio regionale – si apprende dalla nota stampa. Uno dei momenti centrali della serata è stato il riconoscimento al Presidente Daniele Sebastiani come miglior Presidente e alla Pescara Calcio, simbolo del legame tra sport e territorio – recita il testo pubblicato online. Un premio che ha voluto sottolineare il ruolo del club biancazzurro come punto di riferimento per tutto il movimento calcistico abruzzese, in termini di storia, valori e impegno sportivo – recita il testo pubblicato online. Sul palco si sono alternati dirigenti, atleti, tecnici, arbitri e società, in un clima di partecipazione e gratitudine – si apprende dalla nota stampa. Spazio anche allo spettacolo, con la comicità di Uccio De Santis, l’esibizione del coro della scuola “Mazzini–Capograssi” di Sulmona e la performance della violinista Sara Razzani – aggiunge la nota pubblicata. «Questa non è solo una cerimonia, ma la festa di un intero movimento – ha dichiarato il presidente LND Abruzzo, Concezio Memmo –. Celebriamo passione, sacrificio, rispetto e appartenenza – si legge sul sito web ufficiale. Il calcio è emozione, ma anche un potente strumento di unione e comunità. Oggi più che mai, abbiamo bisogno dei valori che lo sport ci insegna ogni giorno». Una serata che ha unito celebrazione e riflessione, rendendo omaggio al meglio del calcio abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

