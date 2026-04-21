Calcio, Pescara. Pescara – Juve Stabia: info biglietti e accrediti

Pescara Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:La Delfino Pescara 1936 comunica che da questo pomeriggio, martedì 21 aprile, alle 15 saranno attivate le vendite per i biglietti inerenti la gara “PESCARA-JUVE STABIA” –, valevole per la trentaseiesima Giornata del Campionato Nazionale di Serie BKT 2025/26, in programma sabato 25 APRILE 2026, allo Stadio Adriatico di Pescara, con inizio alle ore 15. Circuito di vendita Ciaotickets Punto vendita The Official Store Pescara Calcio in via Carducci 69 Punto vendita Botteghino Stadio aperto il solo giorno gara a partire dalle ore 12.00. COSTO DEI BIGLIETTI CURVA NORD: Intero €14,00 – Ridotto €10,00 (compreso di diritto prevendita); CURVA SUD: Intero €14,00 – Ridotto €10,00 (compreso di diritto prevendita); TRIBUNA ADRIATICA LATERALE: Intero €20,00 – Ridotto €14,00 (compreso di diritto prevendita) TRIBUNA ADRIATICA CENTRALE: Intero €25,00 – Ridotto €19,00 (compreso di diritto prevendita) TRIBUNA MAIELLA LATERALE: Intero €35,00 – Ridotto €26,00 (compreso di diritto prevendita) TRIBUNA MAIELLA CENTRALE: Intero €45,00 – Ridotto €34,00 (compreso di diritto prevendita) TRIBUNA MAIELLA VIP: Intero €45,00 – Ridotto €34,00 (compreso di diritto prevendita) SETTORE OSPITI: CHIUSO Per disposizione del Prefetto di Pescara sarà chiuso il settore ospiti, nonché il DIVIETO DI VENDITA DEI TAGLIANDI AI RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI NAPOLI. AUMENTO € 2.00 (due/00) PER TUTTI BIGLIETTI IL GIORNO DELLA GARA Ridotti sono validi per: le DONNE, gli OVER60, gli UNDER16 e per gli invalidi appartenenti alle seguenti categorie: ANMIG, ANMIL, UNMS, ANMIC e ENS. Tribuna Maiella: a seguito delle restrizioni della CPVLPS sarà disponibile per l’emissione dei biglietti esclusivamente la Poltronissima, la Tribuna Centrale, la Tribuna VIP e la Tribuna Maiella SUD, coperta e scoperta – viene evidenziato sul sito web. Al fine di agevolare le operazioni di controllo da parte del personale steward si invitano tutti coloro che acquistano il biglietto on line a stamparlo anche sul foglio A4. Si raccomanda, altresì, di recarsi con congruo anticipo all’ingresso dei varchi di accesso – recita il testo pubblicato online. Clicca QUI per Info INTRODUZIONE STRISCIONI RICHIESTE DI ACCREDITO STAMPA da inoltrare a: ufficio – recita il testo pubblicato online. stampa@pescaracalcio – riporta testualmente l’articolo online. com entro e non oltre le ore 18 di mercoledì 22 aprile 2026. RICHIESTE DI ACCREDITO FIGC-AIA-CONI da inoltrare a: accrediti@pescaracalcio – com entro e non oltre le ore 18 di mercoledì 22 aprile 2026. RICHIESTE DI ACCREDITO OSSERVATORI da inoltrare a: accrediti@pescaracalcio – recita il testo pubblicato online. com entro e non oltre le ore 18 di mercoledì 22 aprile 2026. RICHIESTE DI ACCREDITO DIVERSAMENTE ABILI da inoltrare a: accrediti@pescaracalcio – recita il testo pubblicato online. com entro e non oltre le ore 18 di mercoledì 22 aprile 2026. Si ricorda che a seguito delle restrizioni della CPVLPS il Comune ha ridotto il settore a 42 unità in Tribuna Maiella – si apprende dal portale web ufficiale. Si ricorda che sono disponibili anche 42 postazioni in Tribuna Adriatica – si legge sul sito web ufficiale. Si ricorda che le richieste carenti di documentazione ufficiale e/o inviate in ritardo rispetto al giorno e all’ora indicata, non potranno essere prese in considerazione –

Lo riporta un articolo pubblicato, oggi, dal servizio informativo della Pescara Calcio. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche mediante il canale web istituzionale della Pescara Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pescaracalcio.com