domenica, Novembre 30, 2025
Calcio, Pescara. Pescara-Padova: Il commento a caldo di Mister Giorgio Gorgone

Sconfitta per uno a zero per i BiancAzzurri nella sfida casalinga contro il Padova. In sala stampa le parole a caldo dei tecnico BiancAzzurro Giorgio Gorgone. "Finita una partita del genere sembra che ti sia passato un treno merci sopra, ma non voglio abbattermi perchè i ragazzi nel secondo tempo mi sono piaciuti e abbiamo l'obbligo di crederci fino alla fine".

E’ quanto si legge in un articolo diffuso, poco fa, dal servizio informativo della Pescara Calcio. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 21, anche sulle pagine del portale web della Pescara Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pescaracalcio.com

 

