Calcio, Pescara. Pescara – Palermo: info biglietti e accrediti

Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:La Delfino Pescara 1936 comunica l’apertura delle vendite dei biglietti per la gara “PESCARA-PALERMO” –, valevole per la ventisettesima Giornata del Campionato Nazionale di Serie BKT 2025/26, in programma domenica 1 MARZO 2026, allo Stadio Adriatico di Pescara, con inizio alle ore 15:00. Circuito di vendita Ciaotickets Punto vendita The Official Store Pescara Calcio in via Carducci 69 Punto vendita Botteghino Stadio aperto il solo giorno gara a partire dalle ore 12.00. COSTO DEI BIGLIETTI CURVA NORD: Intero €14,00 – Ridotto €10,00 (compreso di diritto prevendita); TRIBUNA ADRIATICA LATERALE: Intero €20,00 – Ridotto €14,00 (compreso di diritto prevendita) TRIBUNA ADRIATICA CENTRALE: Intero €25,00 – Ridotto €19,00 (compreso di diritto prevendita) TRIBUNA MAIELLA LATERALE: Intero €35,00 – Ridotto €26,00 (compreso di diritto prevendita) TRIBUNA MAIELLA CENTRALE: Intero €45,00 – Ridotto €34,00 (compreso di diritto prevendita) TRIBUNA MAIELLA VIP: Intero €45,00 – Ridotto €34,00 (compreso di diritto prevendita) SETTORE OSPITI: € 16.00 (14,50 + 1,50) in vendita fino alle 19 di sabato 28 febbraio – recita il testo pubblicato online. DIVIETO DI VENDITA DEI TAGLIANDI AI RESIDENTI NELLA REGIONE SICILIA , IN TUTTI I SETTORI DELLO STADIO ADRIATICO G. CORNACCHIA DI PESCARA. Si invitano, pertanto, i sostenitori ospiti NON residenti nella regione Sicilia ad acquistare esclusivamente IL SETTORE OSPITI AUMENTO € 2.00 (due/00) PER TUTTI BIGLIETTI IL GIORNO DELLA GARA Ridotti sono validi per: le DONNE, gli OVER60, gli UNDER16 e per gli invalidi appartenenti alle seguenti categorie: ANMIG, ANMIL, UNMS, ANMIC e ENS. Tribuna Maiella: a seguito delle restrizioni della CPVLPS sarà disponibile per l’emissione dei biglietti esclusivamente la Poltronissima, la Tribuna Centrale, la Tribuna VIP e la Tribuna Maiella SUD, coperta e scoperta – si apprende dal portale web ufficiale. Al fine di agevolare le operazioni di controllo da parte del personale steward si invitano tutti coloro che acquistano il biglietto on line a stamparlo anche sul foglio A4. Si raccomanda, altresì, di recarsi con congruo anticipo all’ingresso dei varchi di accesso – recita il testo pubblicato online. Clicca QUI per Info INTRODUZIONE STRISCIONI RICHIESTE DI ACCREDITO STAMPA da inoltrare a: ufficio – aggiunge testualmente l’articolo online. stampa@pescaracalcio – aggiunge testualmente l’articolo online. com entro e non oltre le ore 12 di giovedì 26 febbraio 2026. RICHIESTE DI ACCREDITO FIGC-AIA-CONI da inoltrare a: accrediti@pescaracalcio – com entro e non oltre le ore 12 di giovedì 26 febbraio 2026. RICHIESTE DI ACCREDITO OSSERVATORI da inoltrare a: accrediti@pescaracalcio – aggiunge testualmente l’articolo online. com entro e non oltre le ore 12 di giovedì 26 febbraio 2026. RICHIESTE DI ACCREDITO DIVERSAMENTE ABILI da inoltrare a: accrediti@pescaracalcio – com entro e non oltre le ore 12 di giovedì 26 febbraio 2026. Si ricorda che a seguito delle restrizioni della CPVLPS il Comune ha ridotto il settore a 42 unità in Tribuna Maiella – si legge sul sito web ufficiale. Si ricorda che sono disponibili anche 42 postazioni in Tribuna Adriatica – si apprende dal portale web ufficiale. Si ricorda che le richieste carenti di documentazione ufficiale e/o inviate in ritardo rispetto al giorno e all’ora indicata, non potranno essere prese in considerazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio stampa della Pescara Calcio. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche mediante il canale web istituzionale della Pescara Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pescaracalcio.com