Calcio, Pescara. Pescara – Samp: info biglietti e accrediti

Pescara Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:La Delfino Pescara 1936 comunica che da questo pomeriggio, martedì 7 aprile, alle 17 saranno attivate le vendite per i biglietti inerenti la gara “PESCARA-US SAMPDORIA” –, valevole per la trentaquattresima Giornata del Campionato Nazionale di Serie BKT 2025/26, in programma sabato 11 APRILE 2026, allo Stadio Adriatico di Pescara, con inizio alle ore 15. Circuito di vendita Ciaotickets Punto vendita The Official Store Pescara Calcio in via Carducci 69 Punto vendita Botteghino Stadio aperto il solo giorno gara a partire dalle ore 12.00. COSTO DEI BIGLIETTI CURVA NORD: Intero €14,00 – Ridotto €10,00 (compreso di diritto prevendita); CURVA SUD: Intero €14,00 – Ridotto €10,00 (compreso di diritto prevendita); TRIBUNA ADRIATICA LATERALE: Intero €20,00 – Ridotto €14,00 (compreso di diritto prevendita) TRIBUNA ADRIATICA CENTRALE: Intero €25,00 – Ridotto €19,00 (compreso di diritto prevendita) TRIBUNA MAIELLA LATERALE: Intero €35,00 – Ridotto €26,00 (compreso di diritto prevendita) TRIBUNA MAIELLA CENTRALE: Intero €45,00 – Ridotto €34,00 (compreso di diritto prevendita) TRIBUNA MAIELLA VIP: Intero €45,00 – Ridotto €34,00 (compreso di diritto prevendita) SETTORE OSPITI: € 16.00 (14,50 + 1,50) in vendita fino alle 19 di venerdì 10 aprile VENDITA DEI TAGLIANDI PER IL SETTORE OSPITI RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AI RESIDENTE NELLA REGIONE LIGURIA E SOLO SE SOTTOSCRITTORI DEL PROGRAMMA DI FIDELIZZAZIONE DELLA SOCIETA’ SPORTIVA “UC SAMPDORIA”. AUMENTO € 2.00 (due/00) PER TUTTI BIGLIETTI IL GIORNO DELLA GARA Ridotti sono validi per: le DONNE, gli OVER60, gli UNDER16 e per gli invalidi appartenenti alle seguenti categorie: ANMIG, ANMIL, UNMS, ANMIC e ENS. Tribuna Maiella: a seguito delle restrizioni della CPVLPS sarà disponibile per l’emissione dei biglietti esclusivamente la Poltronissima, la Tribuna Centrale, la Tribuna VIP e la Tribuna Maiella SUD, coperta e scoperta – si legge sul sito web ufficiale. Al fine di agevolare le operazioni di controllo da parte del personale steward si invitano tutti coloro che acquistano il biglietto on line a stamparlo anche sul foglio A4. Si raccomanda, altresì, di recarsi con congruo anticipo all’ingresso dei varchi di accesso – aggiunge testualmente l’articolo online. Clicca QUI per Info INTRODUZIONE STRISCIONI RICHIESTE DI ACCREDITO STAMPA da inoltrare a: ufficio – stampa@pescaracalcio – com entro e non oltre le ore 18 di mercoledì 8 aprile 2026. RICHIESTE DI ACCREDITO FIGC-AIA-CONI da inoltrare a: accrediti@pescaracalcio – riporta testualmente l’articolo online. com entro e non oltre le ore 18 di mercoledì 8 aprile 2026. RICHIESTE DI ACCREDITO OSSERVATORI da inoltrare a: accrediti@pescaracalcio – com entro e non oltre le ore 18 di mercoledì 8 aprile 2026. RICHIESTE DI ACCREDITO DIVERSAMENTE ABILI da inoltrare a: accrediti@pescaracalcio – recita il testo pubblicato online. com entro e non oltre le ore 18 di mercoledì 8 aprile 2026. Si ricorda che a seguito delle restrizioni della CPVLPS il Comune ha ridotto il settore a 42 unità in Tribuna Maiella – viene evidenziato sul sito web. Si ricorda che sono disponibili anche 42 postazioni in Tribuna Adriatica – si legge sul sito web ufficiale. Si ricorda che le richieste carenti di documentazione ufficiale e/o inviate in ritardo rispetto al giorno e all’ora indicata, non potranno essere prese in considerazione – recita la nota online sul portale web ufficiale.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dalla Pescara Calcio e online sul portale web della squadra. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche mediante il sito internet della Pescara Calcio, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pescaracalcio.com