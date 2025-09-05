Calcio, Pescara. Pescara, test positivo a Silvi: 5-1 all’Angolana

Pescara Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:Si è svolto nella giornata di ieri, presso lo stadio comunale di Silvi, l’allenamento congiunto tra Pescara e Renato Curi Angolana, terminato con il successo dei biancazzurri per 5-1. Questa mattina la squadra si è ritrovata allo stadio “Ughetto Di Febo” per la consueta seduta di lavoro, mentre domani è in programma un nuovo allenamento mattutino, ore 9:30 che vedrà il gruppo di mister Vivarini lavorare insieme ai ragazzi della Primavera – si legge sul sito web ufficiale. Le Formazioni PESCARA – Primo tempoSaio; Letizia, La Barba, Pellacani, Berardi, Brandes, Graziani, Corazza, Merola, Vinciguerra, Okwonkwo – riporta testualmente l’articolo online. PESCARA – Secondo tempoDesplanches, Brosco, Corbo, Kraja, Oliveri, Squizzato, Meazzi, Corazza, Olzer, Sgarbi, Tsadjout. RENATO CURI ANGOLANA:Zanchi, Jonval, Scurti, Cassese, Cappelletti, Giannattasio, Boubacar, Diambo, Dei Rocini, Di Sante, Gueye – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio stampa della Pescara Calcio. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il sito internet della Pescara Calcio, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pescaracalcio.com