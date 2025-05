Calcio, Pescara. Playoff Serie C – Riccardo Brosco squalificato per un turno

Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Playoff Serie C – Riccardo Brosco squalificato per un turno Il Giudice Sportivo ha squalificato per un turno il capitano Riccardo Brosco, a seguito della seconda ammonizione ricevuta nella gara d’andata contro il Catania – si apprende dal portale web ufficiale. Brosco salterà così la partita di ritorno della fase nazionale dei playoff di Serie C Info dal campo: Ieri giornata di scarico per il gruppo di rientro dalla trasferta di Catania, mentre per oggi, prevista seduta di lavoro nel pomeriggio allo Stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina a porte chiuse – recita la nota online sul portale web ufficiale.

