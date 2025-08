Calcio, Pescara. Presentato il nuovo main sponsor della Pescara Calcio: “Sapori dal Forno”

Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Pescara, 5 agosto 2025 – È stato presentato ufficialmente questo pomeriggio, presso lo stabilimento Belvedere di Pescara, il nuovo main sponsor della Pescara Calcio per la stagione sportiva 2025-2026: si tratta di “Sapori dal Forno”, azienda leader nel settore della panificazione e dei prodotti da forno artigianali – L’evento ha visto la partecipazione della dirigenza del Delfino con il presidente Daniele Sebastiani e della Sapori Veri del presidente Luciano Campitelli, oltre a una folta rappresentanza di giornalisti – aggiunge la nota pubblicata. Grande entusiasmo ha accompagnato la firma dell’accordo, che legherà il marchio “Sapori dal Forno” alla maglia biancazzurra per l’intera stagione – si apprende dalla nota stampa. Durante la presentazione sono state svelate anche le nuove divise con riportano in evidenza il logo del nuovo sponsor sul petto, simbolo di una collaborazione tutta abruzzese fondata su valori condivisi come tradizione, qualità e appartenenza al territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Il presidente della Pescara Calcio ha espresso soddisfazione per l’intesa raggiunta:“Sapori dal Forno è un’eccellenza locale che crede nel nostro progetto – recita il testo pubblicato online. Siamo felici di iniziare questo percorso insieme, con l’obiettivo comune di portare in alto il nome di Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. ” Anche l’amministratore dell’azienda Luciano Campitelli ha sottolineato l’importanza della partnership:“Abbiamo scelto il Pescara perché rappresenta la passione e la determinazione che mettiamo ogni giorno nel nostro lavoro – recita il testo pubblicato online. Vogliamo crescere insieme e sostenere la squadra verso nuovi traguardi.” Con questa nuova alleanza, il Pescara si prepara ad affrontare la nuova stagione con rinnovato entusiasmo, dentro e fuori dal campo – recita il testo pubblicato online.

