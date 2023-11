Calcio, Pescara. PRESENTATO IL NUOVO PROGETTO SKILLDO SCOUTING

Pescara Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:

CONTRADER e DELFINO PESCARA 1936 S.P.A. continuano la loro collaborazione pluriennale con un progetto congiunto per la profilazione ed il monitoraggio delle prestazioni sportive dei giovani atleti tramite dispositivi wearable ed una nuova applicazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Presentato questo pomeriggio, presso la rinnovata Sala Stampa “Vincenzo Zucchini” Del Delfino Training Center, l’innovativo sistema Skilldo Scouting della Contrader, azienda leader nel campo dello sviluppo tecnologico e intelligenza artificiale – Il progetto Skilldo, ora potenziato con Skilldo Scouting e l’integrazione dell’applicazione BeChamp, offre un connubio perfetto di tecnologia avanzata e sport per la scoperta e crescita di giovani talenti nel mondo del calcio – Contrader continuerà a svolgere un ruolo fondamentale come consulente e fornitore tecnologico in questo innovativo progetto – Dettagli del Progetto Skilldo Scouting, un’espansione dell’ecosistema Skilldo, è un sistema innovativo di scouting che individua e profila i talenti più promettenti tra i giovani atleti delle accademie sportive – recita la nota online sul portale web ufficiale. Attraverso Skilldo Scouting, è possibile analizzare in dettaglio le abilità degli atleti, identificare i loro punti di forza e le aree di miglioramento per fornire piani di sviluppo personalizzati idonei per la loro crescita sportiva – BeChamp BeChamp, sviluppata dalla società BeChamp srl, è un’applicazione che si affianca a Skilldo Scouting. Attraverso un dispositivo indossabile, BeChamp raccoglie dati in tempo reale sulle prestazioni sportive degli atleti, tra cui metriche come il tempo di gioco ed gli indicatori di performance – recita la nota online sul portale web ufficiale. Questa applicazione intuitiva permette ai coach, ai genitori ed agli stessi atleti di monitorare tutte le metriche per avere un quadro completo delle prestazioni dell’atleta – si apprende dal portale web ufficiale. Obiettivi L’obiettivo principale di questa duratura collaborazione è sfruttare la tecnologia per migliorare il mondo dello sport, in particolare quello del calcio giovanile – recita la nota online sul portale web ufficiale. “La nostra principale aspirazione è utilizzare la tecnologia per migliorare le prestazioni dei giovani atleti e garantire la loro sicurezza in ogni momento“, afferma Roberto Mansolillo, CEO di Contrader Group. “Con l’evoluzione di Skilldo Scouting e l’integrazione di BeChamp, potremo fornire un monitoraggio ancora più dettagliato e un’analisi dei dati più approfondita – si legge sul sito web ufficiale. Ciò ci permetterà di identificare i punti di forza e di debolezza di ciascun atleta e di fornire un feedback costruttivo per il loro futuro sviluppo – riporta testualmente l’articolo online. ” Daniele Sebastiani, Presidente di Delfino Pescara 1936, esprime grande entusiasmo per questa collaborazione: “Questa è un’opportunità importante per il club e per l’intero settore giovanile – si apprende dalla nota stampa. La crescita dei nostri ragazzi è da sempre una caratteristica peculiare della nostra società e grazie a questo strumento da oggi possiamo monitorare con maggiore attenzione tutti i giovani più interessanti sia sul territorio che nelle nostre academy in giro per il mondo – ” Per ulteriori informazioni Ufficio Stampa Contrader srl Email: press@contrader.group Ufficio Stampa Delfino Pescara 1936 S.P.A. Email: ufficio – riporta testualmente l’articolo online. stampa@pescaracalcio – com CONTRADER SRL Fondata da Sabatino Autorino nel 2016, Contrader è un’azienda leader nello sviluppo di soluzioni digitali ad alto contenuto tecnologico con competenza pluriennale nel settore ICT e Digital Engineering. Con sedi a Benevento, Bari, Milano e Roma, Contrader è specializzata nella realizzazione di progetti e soluzioni digitali oltre che nell’erogazione di servizi di consulenza aziendale per i principali settori industriali – precisa la nota online. Nel 2023, la maggioranza dell’azienda è stata acquisita da Orienta Capital Partners, affiancata da una partecipazione del 16,5% da parte di Invitalia – Il ruolo di Presidente del Advisor Strategic Board è ricoperto dall’Ing. Umberto Paolucci, imprenditore e manager di levatura internazionale con una pluriennale esperienza nel settore delle tecnologie innovative ed ex Corporate Senior Vice President di Microsoft Corporation.

