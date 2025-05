Calcio, Pescara. PRESENTATO IL PROGETTO COACH TO COACH

Pescara Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:“Coach to Coach”: la nuova frontiera formativa per tecnici stranieri firmata FIGC – AIAC – Pescara Calcio Academy Un’iniziativa innovativa, nata dalla collaborazione tra la FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), l’AIAC (Associazione Italiana Allenatori Calcio) e la Pescara Calcio Academy, punta a promuovere e diffondere il modello calcistico italiano nel mondo – aggiunge testualmente l’articolo online. Il progetto “Coach to Coach” rappresenta un nuovo percorso formativo internazionale pensato per allenatori, manager e federazioni estere, attraverso un approccio educativo multilivello – aggiunge testualmente l’articolo online. Presentato in conferenza stampa alla presenza del presidente FIGC Gabriele Gravina, del presidente della Lega Pro Matteo Marani, dei vicepresidenti AIAC Giancarlo Camolese e Pierluigi Vossi, del presidente della Pescara Calcio Daniele Sebastiani e del direttore della Pescara Calcio Academy Marco Arcese, il progetto si propone come modello di sinergia tra istituzioni sportive e territorio, con una forte vocazione internazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. I tre pilastri strategici del progetto 1. Coach to Coach – Formazione per tecnici stranieri Percorso intensivo di 7 giornate, rivolto ad allenatori provenienti dall’estero, con sede presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, cuore pulsante della formazione calcistica italiana – Il programma offre un’immersione totale nei contenuti tecnico-tattici che caratterizzano il “metodo italiano”: modelli di allenamento, lettura della partita, preparazione atletica e gestione del gruppo – riporta testualmente l’articolo online. Per la FIGC, è una strategia di valorizzazione e promozione internazionale delle sue eccellenze formative – si apprende dalla nota stampa. Per l’AIAC, è un’occasione per rafforzare il ruolo dell’allenatore italiano come punto di riferimento tecnico e culturale nel panorama globale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per la Pescara Calcio Academy, rappresenta un’opportunità di ampliamento del proprio network internazionale, facendosi ponte tra territorio e professionisti stranieri – La prima edizione si svolgerà da mercoledì 29 ottobre a mercoledì 5 novembre 2025. 2. Coach to Manager – Leadership per il mondo aziendale Rivolto a manager e professionisti del mondo imprenditoriale, questo modulo mette in connessione il mondo dello sport con quello delle imprese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il calcio diventa scuola di leadership, team building, coaching e gestione delle risorse umane – si apprende dalla nota stampa. La FIGC promuove il calcio come modello formativo trasversale, capace di trasmettere competenze soft e strategie di performance – L’AIAC offre alle aziende un accesso privilegiato alla mentalità dell’allenatore: visione, adattabilità, resilienza, gestione del talento – La Pescara Calcio Academy organizza workshop e attività esperienziali in cui manager e team aziendali possono “allenarsi” sul campo, migliorando le proprie dinamiche interne – La prima edizione si terrà da venerdì 12 settembre a domenica 14 settembre 2025. 3. Coach to Coach – Il metodo italiano nel mondo Il terzo pilastro mira a esportare il modello calcistico italiano tramite moduli formativi e workshop sviluppati con le Academy internazionali della Pescara Calcio – recita il testo pubblicato online. Un’iniziativa di diplomazia sportiva che rafforza la reputazione dell’Italia come punto di riferimento nella formazione tecnico-tattica globale – La FIGC consolida il suo profilo internazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’AIAC espande la presenza degli allenatori italiani nel mondo – riporta testualmente l’articolo online. La Pescara Calcio Academy si afferma come ambasciatrice del metodo italiano all’estero – recita il testo pubblicato online. La prima edizione si svolgerà nella primavera 2026 e prevede un programma di 7 giornate tra aula e campo – aggiunge testualmente l’articolo online. Una visione educativa e internazionale “Coach to Coach” si configura come un progetto strategico che unisce formazione, diplomazia sportiva e innovazione culturale, facendo del calcio italiano uno strumento di crescita, scambio e dialogo internazionale – Un network globale che valorizza il patrimonio tecnico italiano e apre nuove prospettive per allenatori, aziende e istituzioni sportive – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per AIAC – Andrea Santoni > andrea – si legge sul sito web ufficiale. santoni@assoallenatori.it Per Pescara Calcio Academy – Raffaella Cecilia Santamaria > raffaella – si apprende dal portale web ufficiale. cecilia@pescaracalcio – com

