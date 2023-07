Calcio, Pescara. PRIMA AMICHEVOLE PER LA PRIMAVERA CONTRO IL VAUGHAN SOCCER CLUB

Pescara Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:

Parte ufficialmente la nuova stagione sportiva per i ragazzi Primavera guidati da mister Marco Stella, in ritiro in questi giorni presso il Ridley College di St. Catharines in Ontario Canada – si apprende dal portale web ufficiale. Primo appuntamento di stagione fissato per sabato 16 luglio, con un’incontro amichevole contro la società amica e punto di riferimento Pescara calcio in terra canadese del Vaughan Soccer Club presso l’Ontario Soccer Stadium. Una bella esperienza per i nostri ragazzi prima di cimentarsi nel prossimo Campionato Nazionale di Primavera 2.

