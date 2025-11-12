- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Novembre 12, 2025
Sport

Calcio, Pescara. Primo giorno di lavoro per mister Giorgio Gorgone

Pescara Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:Prima giornata di lavoro in casa Delfino Pescara 1936 per il neo tecnico BiancAzzurro Giorgio Gorgone, che questo pomeriggio ha diretto la sua prima seduta d’allenamento sul terreno dello Stadio Mastrangelo di Montesilvano – riporta testualmente l’articolo online. Insieme a lui il nuovo staff tecnico composto da: Emiliano Testini, vice allenatore Emanuele Marra, collaboratore tecnico Giorgio Santarelli, match analyst Patrizio Ianni, preparatore atletico Giovanni Di Fiore, preparatore dei portieri A tutti loro va il benvenuto della società biancazzurra – si legge sul sito web ufficiale. Mattinata dedicata a test atletici, pranzo di gruppo presso l’Ekk Hotel e, nel pomeriggio, nuova seduta con esercitazioni tecniche, lavoro tattico e partitella finale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Hanno svolto lavoro differenziato Olzer, Tsadjout, Merola e Kraja – La preparazione proseguirà domani pomeriggio, sempre presso allo Stadio Mastrangelo di Montesilvano – riporta testualmente l’articolo online.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dalla Pescara Calcio e online sul portale web della squadra. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche mediante il sito internet della Pescara Calcio, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pescaracalcio.com

 

