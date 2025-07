Calcio, Pescara. PRIMO GIORNO DI RITIRO PER I BIANCAZZURRI

Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Primo giorno di ritiro per i biancazzurri allo Stadio Ughetto Di Febo di Silvi MarinaÈ ufficialmente iniziata la preparazione estiva per i biancazzurri, che si sono ritrovati oggi allo Stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina per il primo giorno di ritiro – La mattinata è stata interamente dedicata al lavoro aerobico con un’intensa sessione di corsa, mentre nel pomeriggio spazio al pallone con partitelle a tema tattico – aggiunge testualmente l’articolo online. Il programma proseguirà domani con una doppia seduta, prevista tra la mattina e il pomeriggio – riporta testualmente l’articolo online.

