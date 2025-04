Calcio, Pescara. PROGRAMMA PRIMA SQUADRA 6/13 APRILE

Pescara Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:Doppia seduta di allenamenti per i biancazzurri, con sessione al mattino di lavoro defaticante presso la piscina Universo Sport Center di Silvi Marina, mentre nel pomeriggio lavoro sul campo allo Stadio Ughetto Di Febo Di Silvi Marina – viene evidenziato sul sito web. Nella giornata di domani e dopodomani è prevista una seduta di lavoro nel pomeriggio a porte chiuse e martedì mattina rifinitura allo Stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina – si apprende dal portale web ufficiale. Mercoledì ore 18 partita di recupero campionato Pescara – Arezzo Giovedì è in programma un recupero in piscina e venerdì lavoro sul campo a porte chiuse – si apprende dalla nota stampa. Sempre giovedì in serata, indicativamente alle ore 18, presso sky center nella sede Sirte di Pescara Centro, evento sponsor con Dagasso, Cangiano, Brosco e Valzania – Sabato mattino è in programma la rifinitura a porte chiuse allo Stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina mentre domenica ore 15 partita di campionato Pescara – Gubbio – riporta testualmente l’articolo online. Non sono in programma conferenze stampa pre partita – si legge sul sito web ufficiale.

