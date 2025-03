Calcio, Pescara. PROGRAMMA SETTIMANALE PRIMA SQUADRA 24-30 MARZO

Pescara Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:La ripresa degli allenamenti della prima squadra Pescara Calcio è prevista per lunedì 24 marzo, alle ore 14:00, con una sessione di lavoro defaticante presso la piscina Universo Sport Center di Silvi Marina – viene evidenziato sul sito web. Nei giorni successivi, sono programmati allenamenti a doppia seduta martedì 25 marzo, mentre mercoledì 26 marzo la squadra disputerà un’amichevole contro la Primavera biancazzurra, con fischio d’inizio ore 15:00 allo stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina a seguire cena conviviale presso il ristorante Focone’. Giovedì 27 marzo è in programma un allenamento pomeridiano, mentre venerdì 28 marzo si terrà una sessione di allenamento al mattino – Entrambe le sedute si svolgeranno a porte chiuse – si apprende dalla nota stampa. Si comunica che non sono previste interviste settimanali, ad eccezione della conferenza stampa pre-partita, che si terrà indicativamente venerdì 28 marzo –

