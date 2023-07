Calcio, Pescara. Pronti per il prossimo campionato di serie C 2023-2024

Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:

Con la lettera del 30 giugno 2023 da parte della Co – riporta testualmente l’articolo online. Vi.So – recita il testo pubblicato online. C (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche) e della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivo-Organizzativi, la Delfino Pescara 1936 Spa, è ufficialmente iscritta al prossimo campionato di Serie C. Dopo aver valutato la documentazione legale ed economico-finanziaria prodotta dalla Società, la FIGC ha quindi dato il via libera per “l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al Campionato di Serie C 2023-2024”

