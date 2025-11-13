- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Novembre 13, 2025
Sport

Calcio, Pescara. Prosegue la preparazione dei Biancazzurri allo Stadio Mastrangelo

Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Seduta di lavoro pomeridiana per i biancazzurri allo Stadio Mastrangelo di Montesilvano, dopo una mattinata dedicata all’analisi video e, a seguire, pranzo presso l’Ekk Hotel. L’allenamento è stato suddiviso in due fasi: nella prima, lavoro di forza in palestra; nella seconda, trasformazione atletica in campo, seguita da esercitazioni tattiche e da una partitella finale terminata ai calci di rigore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Si sono fermati anzitempo Gravillon, Squizzato e Letizia, mentre hanno proseguito il proprio percorso di recupero Olzer, Tsadjout, Merola e Kraja – si apprende dal portale web ufficiale. Lavoro differenziato per Di Nardo e Okwonkwo, che torneranno a disposizione del gruppo nella giornata di domani – precisa la nota online. Per domani, il programma prevede una doppia seduta di allenamento sempre allo Stadio Mastrangelo di Montesilvano – riporta testualmente l’articolo online.

