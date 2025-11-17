Calcio, Pescara. PROSEGUE LA PREPARAZIONE IN VISTA DI CATANZARO

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa della Pescara Calcio attraverso il proprio portale web:Prosegue la preparazione dei biancazzurri in vista della prossima sfida in casa del Catanzaro, valida per la tredicesima giornata del campionato di Lega BKT. La squadra ha svolto oggi una doppia seduta di allenamento allo stadio Mastrangelo di Montesilvano – recita il testo pubblicato online. La mattinata è stata dedicata al lavoro di forza con successiva trasformazione tecnico-tattica, focalizzata su sviluppo e costruzione della manovra – si legge sul sito web ufficiale. Nel pomeriggio, spazio a partitelle di possesso palla suddivise per gruppi e a una partita finale a campo ridotto – recita il testo pubblicato online. Lavoro differenziato per Oliveri, mentre Okwonkwo ha interrotto anzitempo la seduta – Da registrare il rientro in gruppo di Kraja, mentre Merola, Olzer e Tsadjout proseguono nei rispettivi programmi di recupero – La squadra tornerà in campo domani pomeriggio – porte chiuse – sempre allo stadio Mastrangelo di Montesilvano Eventi sponsor: Questa mattina si è svolta la consegna delle auto fornite dal partner Emil Autos, concessionaria ufficiale Renault per le province di Pescara, Chieti e Teramo – riporta testualmente l’articolo online. Sul campo, presenti i calciatori biancazzurri insieme ai dirigenti della concessionaria – si apprende dal portale web ufficiale.

