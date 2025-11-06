- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Novembre 6, 2025
Sport

Calcio, Pescara. Prosegue la settimana di lavoro dei biancazzurri

Pescara Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:Settimana di lavoro intensa per i biancazzurri, impegnati sul terreno di gioco dello Stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina – si legge sul sito web ufficiale. Nel pomeriggio di oggi, i ragazzi di mister Vivarini hanno svolto una seduta tattica con esercitazioni dedicate alla costruzione del gioco, attacco contro difesa e partitella a tema – si legge sul sito web ufficiale. Lavoro differenziato per Meazzi e Oliveri, che proseguono i rispettivi percorsi di recupero insieme a Tsadjout, Olzer e Merola – si legge sul sito web ufficiale. La preparazione proseguirà domani mattina, porte chiuse, sempre sul campo dello Stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina – si apprende dal portale web ufficiale.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dalla Pescara Calcio e online sul sito web della squadra. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche mediante il sito internet della Pescara Calcio, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pescaracalcio.com

 

