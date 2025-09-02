- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Settembre 2, 2025
Calcio, Pescara. REPORT ALLENAMENTO – CASA PESCARA

Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Dopo due giorni di riposo, questo pomeriggio la squadra biancazzurra è tornata a lavorare sul campo – riporta testualmente l’articolo online. Tutti i nuovi innesti si sono aggregati regolarmente al gruppo, mettendosi a disposizione dello staff tecnico – recita il testo pubblicato online. La seduta si è aperta con un lavoro di forza sul campo, per poi proseguire con esercitazioni tecniche a tema possesso palla e partitelle a campo ridotto, utili ad aumentare l’intensità e l’affiatamento del gruppo – riporta testualmente l’articolo online. A parte hanno svolto un programma personalizzato Luca Valzania e Gianmarco Cangiano, seguiti dallo staff medico e atletico – riporta testualmente l’articolo online. Il programma proseguirà domani con una doppia seduta di allenamento in programma presso lo stadio “Ughetto Di Febo” di Silvi Marina – viene evidenziato sul sito web.

Lo riporta un articolo pubblicato, nelle ultime ore, dal servizio informativo della Pescara Calcio. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 21, anche sulle pagine del portale web della Pescara Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pescaracalcio.com

 

