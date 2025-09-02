Calcio, Pescara. REPORT ALLENAMENTO – CASA PESCARA

Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Dopo due giorni di riposo, questo pomeriggio la squadra biancazzurra è tornata a lavorare sul campo – riporta testualmente l’articolo online. Tutti i nuovi innesti si sono aggregati regolarmente al gruppo, mettendosi a disposizione dello staff tecnico – recita il testo pubblicato online. La seduta si è aperta con un lavoro di forza sul campo, per poi proseguire con esercitazioni tecniche a tema possesso palla e partitelle a campo ridotto, utili ad aumentare l’intensità e l’affiatamento del gruppo – riporta testualmente l’articolo online. A parte hanno svolto un programma personalizzato Luca Valzania e Gianmarco Cangiano, seguiti dallo staff medico e atletico – riporta testualmente l’articolo online. Il programma proseguirà domani con una doppia seduta di allenamento in programma presso lo stadio “Ughetto Di Febo” di Silvi Marina – viene evidenziato sul sito web.

