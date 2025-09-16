Calcio, Pescara. REPORT ALLENAMENTO – PESCARA

Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Ripresa dei lavori quest’oggi in casa biancazzurra con una seduta pomeridiana allo stadio Ughetto di Febo – aggiunge testualmente l’articolo online. Dopo la fase iniziale dedicata alla corsa, il gruppo ha svolto esercitazioni tecnico-tattiche sul possesso palla, chiudendo la giornata con una partitella a campo ridotto – aggiunge testualmente l’articolo online. Allenamento differenziato per Davide Giannini, Gianmarco Cangiano, Frank Tsadjout, Orji Okwonkwo e Fabrizio Caligara, tutti impegnati in un programma mirato di potenziamento aerobico – aggiunge testualmente l’articolo online. Si è invece fermato in anticipo, in via precauzionale, Niccolò Squizzato, a causa di un fastidio alla schiena – Da segnalare la presenza di Andrew Gravillon insieme ai ragazzi di mister Vivarini – precisa la nota online. Per la giornata di domani è in programma una doppia seduta di lavoro: appuntamento dalle ore 10 alle 12 e nel pomeriggio dalle 16 alle 17, sempre allo stadio Ughetto di Febo – Prima dell’allenamento pomeridiano, indicativamente alle ore 15, Giacomo Olzer sarà a disposizione degli organi di stampa – si apprende dal portale web ufficiale.

