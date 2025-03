Calcio, Pescara. REPORT E Convocati per IN VISTA DI PONTEDERA – PESCARA

Pescara Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:Lavoro pomeridiano per i Biancazzurri allo Stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina – viene evidenziato sul sito web. Seduta con lavoro tattico per il gruppo ad esclusione dei calciatori Davide Merola, Cornelius Staver, Erdis Kraja e Lorenzo Lonardi che proseguono il loro personale percorso di recupero – recita il testo pubblicato online. Domani previsto ritrovo al mattino presso l’Ekk Hotel e partenza alla volta di Pontedera per la prossima sfida di campionato lega c now in programma martedì 11 marzo, con calcio d’inizio fissato alle ore 18:30. Al momento registriamo 35 biglietti venduti per il settore ospiti dello Stadio Ettore Mannucci – precisa la nota online. Lista dei convocati: 1 SAIO Ivan Mario 22 PLIZZARI Alessandro 12 PROFETA Nicolo’ 16 CRIALESE Carlo 79 LANCINI Edoardo 2 LETIZIA Gaetano 27 MORUZZI Brando 23 PELLACANI Filippo 77 PIEROZZI Edoardo 8 DAGASSO Matteo 28 DE MARCO Antonino 7 MEAZZI Lorenzo 8 SQUIZZATO Nicolò 14 VALZANIA Luca 9 ALBERTI Thomas 20 BENTIVEGNA Accursio 11 CANGIANO Gianmarco 21 FERRARIS Andrea 15 TONIN Riccardo 40 ARENA Antonio 41 BERARDI Lorenzo 42 ISUFI Ariel 43 KUNZE Mateo

