Calcio, Pescara. Ripresa degli allenamenti a Silvi Marina dopo il pari con l’Avellino

Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Dopo il pareggio per 1-1 maturato ieri sera allo Stadio Adriatico contro l’Avellino nella decima giornata del campionato di Serie BKT, il Pescara è tornato subito al lavoro questa mattina sul terreno dello Stadio “Ughetto Di Febo” di Silvi Marina – si apprende dal portale web ufficiale. Seduta di scarico per i calciatori maggiormente impiegati nella gara di ieri, mentre il resto del gruppo ha svolto esercitazioni tecniche con partitelle a pressione su campo ridotto e conclusioni in porta – si legge sul sito web ufficiale. Il difensore PELLACANI è stato sottoposto oggi a intervento chirurgico a Bologna – si apprende dal portale web ufficiale. Lavoro differenziato per OLZER, TSADJOUT, MEROLA, OLIVERI. Per GIANNINI, a seguito di uno scontro di gioco avvenuto nel match contro l’Avellino, è stato effettuato un esame radiografico alla mano: nulla di preoccupante ma si resta in attesa dell’esito – riporta testualmente l’articolo online. La squadra tornerà in campo domani pomeriggio, sempre allo Stadio “Ughetto Di Febo” di Silvi Marina, a porte chiuse, per proseguire la preparazione in vista della prossima trasferta di Palermo, in programma sabato alle ore 19:30.

