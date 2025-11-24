Calcio, Pescara. Ripresa degli allenamenti in Casa Pescara

Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Il Delfino Pescara 1936 è tornato al lavoro questo pomeriggio con una seduta di scarico, alternata a partitelle per i calciatori meno impiegati nell’ultima gara di campionato – Hanno svolto lavoro differenziato Squizzato, Capellini, Di Nardo e Okwonkwo – riporta testualmente l’articolo online. Assente Toni causa di sintomi influenzali – precisa la nota online. Proseguono regolarmente i rispettivi percorsi di recupero Olzer e Merola – si apprende dal portale web ufficiale. Nel corso della mattinata, Andrea Oliveri si è sottoposto a esami strumentali dopo l’uscita anticipata dalla sfida Catanzaro–Pescara – viene evidenziato sul sito web. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione al quadricipite: il calciatore osserverà un periodo di stop, con nuovo controllo RMN previsto tra tre settimane – Lo staff tecnico registra inoltre la presenza in gruppo di Davide Faraoni, che ha lavorato insieme ai ragazzi di mister Gorgone – si apprende dalla nota stampa. Programma di domani Per la giornata di domani è prevista una doppia seduta di allenamento allo stadio Mastrangelo di Montesilvano – recita il testo pubblicato online. In serata, la squadra sarà impegnata nell’evento sponsor presso lo show-room Orsolini, Sambuceto via Aldo Moro 256, ore 18, al quale parteciperanno i calciatori: Desplanches, Brandes, Meazzi, Tonin, Tsadjout e Valzania – viene evidenziato sul sito web.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dalla Pescara Calcio e online sul sito web della squadra. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 21, anche mediante il sito internet della Pescara Calcio, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pescaracalcio.com