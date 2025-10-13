Calcio, Pescara. Ripresa dei lavori in Casa Pescara. In gruppo Fabrizio Caligara

Pescara Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:Ripresa degli allenamenti questo pomeriggio per il Pescara, che ha svolto una seduta a grande intensità presso lo stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina – si apprende dal portale web ufficiale. Il gruppo biancazzurro è stato impegnato in una sessione mista tra forza ed esercitazioni tecniche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Dopo una fase iniziale di attivazione a secco, la squadra ha svolto small sided games alternati a corse a secco, seguiti da un’esercitazione tattica e da una partita a campo ridotto – recita il testo pubblicato online. Lavoro differenziato per Tsadjout, Olzer e Desplanches, mentre da segnalare con piacere il ritorno in gruppo di Fabrizio Caligara, tornato a lavorare sul campo con i compagni – precisa il comunicato. Il programma settimanale prevede per domani una doppia seduta di allenamento, sempre allo stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina – viene evidenziato sul sito web.

