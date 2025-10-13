- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Ottobre 13, 2025
Calcio, Pescara. Ripresa dei lavori in Casa Pescara. In gruppo Fabrizio Caligara

Pescara Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:Ripresa degli allenamenti questo pomeriggio per il Pescara, che ha svolto una seduta a grande intensità presso lo stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina – si apprende dal portale web ufficiale. Il gruppo biancazzurro è stato impegnato in una sessione mista tra forza ed esercitazioni tecniche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Dopo una fase iniziale di attivazione a secco, la squadra ha svolto small sided games alternati a corse a secco, seguiti da un’esercitazione tattica e da una partita a campo ridotto – recita il testo pubblicato online. Lavoro differenziato per Tsadjout, Olzer e Desplanches, mentre da segnalare con piacere il ritorno in gruppo di Fabrizio Caligara, tornato a lavorare sul campo con i compagni – precisa il comunicato. Il programma settimanale prevede per domani una doppia seduta di allenamento, sempre allo stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina – viene evidenziato sul sito web.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio stampa della Pescara Calcio. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 18, anche mediante il sito internet della Pescara Calcio, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pescaracalcio.com

 

