Calcio, Pescara. Ripresa dei lavori in vista della partita Catanzaro – Pescara

Pescara Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:Ripresa dei lavori per il Pescara sul terreno dello Stadio Mastrangelo di Montesilvano – aggiunge testualmente l’articolo online. La squadra ha svolto esercitazioni tecnico-tattiche e partitelle a tema, suddivisa in due gruppi di lavoro – riporta testualmente l’articolo online. Prosegue il lavoro differenziato per Squizzato e Okwonkwo, mentre Olzer, Tsadjout, Marola e Kraja continuano i rispettivi percorsi di recupero – recita il testo pubblicato online. Per domani è prevista una doppia seduta di allenamento, nuovamente allo Stadio Mastrangelo di Montesilvano – riporta testualmente l’articolo online.

