domenica, Novembre 16, 2025
Sport

Calcio, Pescara. Ripresa dei lavori in vista della partita Catanzaro – Pescara

Pescara Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:Ripresa dei lavori per il Pescara sul terreno dello Stadio Mastrangelo di Montesilvano – aggiunge testualmente l’articolo online. La squadra ha svolto esercitazioni tecnico-tattiche e partitelle a tema, suddivisa in due gruppi di lavoro – riporta testualmente l’articolo online. Prosegue il lavoro differenziato per Squizzato e Okwonkwo, mentre Olzer, Tsadjout, Marola e Kraja continuano i rispettivi percorsi di recupero – recita il testo pubblicato online. Per domani è prevista una doppia seduta di allenamento, nuovamente allo Stadio Mastrangelo di Montesilvano – riporta testualmente l’articolo online.

Lo riporta un articolo pubblicato, poco fa, dal servizio informativo della Pescara Calcio. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web della Pescara Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pescaracalcio.com

 

