- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Dicembre 3, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeSportCalcio, Pescara. RIPRESA DEI LAVORI IN VISTA DELLA PROSSIMA SFIDA BARI –...
Sport

Calcio, Pescara. RIPRESA DEI LAVORI IN VISTA DELLA PROSSIMA SFIDA BARI – PESCARA

- Spazio Pubblicitario 02 -

Pescara Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:Ripresa dei lavori per il Pescara: al mattino il gruppo ha svolto una seduta video, mentre nel pomeriggio la squadra è scesa in campo allo stadio Mastrangelo di Montesilvano per proseguire la preparazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’allenamento ha previsto attivazione, lavori di forza e una parte finale dedicata alla trasformazione con partitelle a campo ridotto – aggiunge testualmente l’articolo online. Hanno lasciato il campo in anticipo Letizia e Giannini, mentre Gravillon ha continuato con un programma differenziato – recita il testo pubblicato online. Per Tsadjout una leggera gestione individuale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Prosegue il lavoro di recupero per Merola, Oliveri e Pellacani – precisa la nota online. DOMANI Allenamento al mattino allo stadio Mastrangelo – Nel pomeriggio appuntamento con l’evento sponsor al nuovo locale Doppio Malto in zona porto, con la partecipazione di Oliveri, Corazza e Corbo – riporta testualmente l’articolo online.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informativo della Pescara Calcio. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 22, anche sulle pagine del portale web della Pescara Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pescaracalcio.com

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it