Calcio, Pescara. RIPRESA DEI LAVORI IN VISTA DELLA PROSSIMA SFIDA BARI – PESCARA

Pescara Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:Ripresa dei lavori per il Pescara: al mattino il gruppo ha svolto una seduta video, mentre nel pomeriggio la squadra è scesa in campo allo stadio Mastrangelo di Montesilvano per proseguire la preparazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’allenamento ha previsto attivazione, lavori di forza e una parte finale dedicata alla trasformazione con partitelle a campo ridotto – aggiunge testualmente l’articolo online. Hanno lasciato il campo in anticipo Letizia e Giannini, mentre Gravillon ha continuato con un programma differenziato – recita il testo pubblicato online. Per Tsadjout una leggera gestione individuale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Prosegue il lavoro di recupero per Merola, Oliveri e Pellacani – precisa la nota online. DOMANI Allenamento al mattino allo stadio Mastrangelo – Nel pomeriggio appuntamento con l’evento sponsor al nuovo locale Doppio Malto in zona porto, con la partecipazione di Oliveri, Corazza e Corbo – riporta testualmente l’articolo online.

