Calcio, Pescara. RIPRESA DEI LAVORI PER I BIANCAZZURRI

Ripresa dei lavori in #CasaPescara, dopo la sfida contro la Turris di domenica, e in vista della prossima partita in casa del Catanzaro in programma domenica 26 marzo, con inizio ore 14:30. #Corsa+corsa+corsa+corsa+lavoro di #forza + #gradoni, questo il pomeriggio degli uomini di mister Zdenek Zeman allo Stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina, che hanno ricevuto anche la visita del presidente della Lega Pro #MatteoMarani – aggiunge la nota pubblicata. Continuano il loro percorso di recupero Tommaso Cancellotti e Emmanuel Gyabuaa – viene evidenziato sul sito web. Domani prevista doppia seduta di lavoro sul terreno in erba dello Stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina – si apprende dal portale web ufficiale.

