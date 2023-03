Calcio, Pescara. RIPRESA DEI LAVORI PER IL PESCARA

- Advertisement -

Ripresa dei lavori in #CasaPescara in terra siciliana, ospiti del centro sportivo ASD Leo Soccer di Catania e in vista della prossima partita interna contro la Turris in programma domenica 19 marzo alle ore 14:30 allo Stadio Adriatico di Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. Attivazione, gradoni e partitelle a campo ridotto a uno e due tocchi ad alta intensità. A bordo campo Tommaso Cancellotti in attesa di esami strumentali dopo l’uscita anzitempo di ieri nella partita contro il Messina – Nel pomeriggio previsto il ritorno a Pescara con con volo Catania – Roma e successivo spostamento in Pullman, con rientro in città in prima serata – si apprende dal portale web ufficiale. Domani prevista doppia seduta di allenamento allo Stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina – si apprende dal portale web ufficiale.

