Calcio, Pescara. SAPORI DAL FORNO Main Sponsor del Delfino Pescara 1936 per la stagione 2025/2026

Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Il Delfino Pescara 1936 è orgoglioso di annunciare la partnership con SAPORI DAL FORNO, storico marchio bakery dell’azienda guidata dal patron Luciano Campitelli, che sarà Main Sponsor dei Biancazzurri per la stagione sportiva 2025/2026. Le nuove maglie ufficiali firmate Joma, che accompagneranno il ritorno in Serie B della nostra squadra, presenteranno sul fronte il logo SAPORI DAL FORNO, declinato in cromie studiate per esaltare al meglio i colori sociali del Delfino – Il presidente Daniele Sebastiani ha commentato con soddisfazione la nascita della partnership: “Siamo felici di accogliere nella nostra grande famiglia un brand storico e fortemente legato al territorio come SAPORI DAL FORNO. La vicinanza di Luciano Campitelli al mondo del calcio e al Pescara in particolare è nota, e questa sponsorizzazione celebra al meglio il nostro ritorno in Serie B. Ci auguriamo di vivere insieme una stagione ricca di emozioni e di successi.” Il patron di SAPORI DAL FORNO Luciano Campitelli aggiunge: “Con entusiasmo e con la passione che da sempre mi lega al calcio, abbiamo deciso di far crescere il nostro marchio bakery scegliendo la visibilità privilegiata del Pescara Calcio – Con questa partnership vogliamo celebrare il ritorno in Serie B e auguriamo ai Biancazzurri un futuro glorioso – riporta testualmente l’articolo online. ” Anche il vicepresidente del gruppo SAPORI VERI, Ercole Cimini, sottolinea il valore dell’accordo: “Il calcio rappresenta una delle nostre grandi passioni – Non potevamo non riconoscere il valore della promozione conquistata sul campo dal Pescara, scegliendo di sostenerlo come Main Sponsor. Siamo orgogliosi di dare visibilità alle eccellenze abruzzesi: loro nello sport, noi nel bakery.” Con questa collaborazione, il Delfino Pescara 1936 rafforza il legame con il territorio e guarda con fiducia alla nuova avventura in Serie B, insieme a un partner che condivide i valori di passione, tradizione e ambizione – recita la nota online sul portale web ufficiale. INFO STAMPA: Presentazione in programma alle ore 19:00 di martedì 5 agosto presso stabilimento Belvedere

