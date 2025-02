Calcio, Pescara. SCEGLI LA MOBILITA’ SOSTENIBILE ED ENTRI GRATIS ALLO STADIO ADRIATICO

Pescara Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:Pescara Calcio: Scegli la Mobilità Sostenibile e Entra Gratis all’Adriatico con MaaS4Abruzzo! Pescara, 13 febbraio 2025 Tifosi biancazzurri, siamo entusiasti di annunciare una grande novità per il match Pescara-Ascoli, in programma lunedì 17 febbraio alle ore 20:30! In collaborazione con il servizio digitale di mobilità integrata MaaS4Abruzzo, il Pescara Calcio promuove un’iniziativa volta a incentivare la mobilità sostenibile, che vi permetterà di entrare gratuitamente allo Stadio Adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Cosa offre la promozione: Curva: biglietto gratis (anziché 11 euro) Altri settori: sconto di 11 euro sul costo del biglietto Come partecipare alla promozione? Per partecipare all’iniziativa, seguite passo passo tutte le istruzioni contenute qui: https://bit.ly/pescara-ascoli-gratis NB Per chi non intende aderire all’iniziativa, i biglietti saranno regolarmente in vendita sui circuiti CiaoTickets e nello store del Pescara Calcio, oltre che nei botteghini dello Stadio adriatico Adriatico il giorno gara a partire dalle 17:30. Unisciti a noi per sostenere la squadra e contribuire a un futuro più sostenibile! Non perdere l’occasione di essere parte di questo evento unico e di goderti una serata di grande calcio al nostro stadio! Screenshot

Lo riporta un articolo pubblicato, nelle ultime ore, dal servizio informativo della Pescara Calcio. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche sulle pagine del portale web della Pescara Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pescaracalcio.com