Calcio, Pescara. SEDUTA DI ALLENAMENTO CON I GIOVANI UNDER 19

Pescara Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:Buona Seduta di Allenamento per i Biancazzurri a Silvi Marina Questo pomeriggio, i biancazzurri hanno svolto una seduta di allenamento congiunto allo stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina, con un’amichevole contro la formazione Under 19 allenata da mister Sandro Grande – si apprende dalla nota stampa. La sessione è iniziata con una breve seduta video, seguita da alcuni esercizi di attivazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Dopo la fase di riscaldamento, le due formazioni si sono avvicendate in campo, con il primo tempo che ha visto in campo i seguenti giocatori: Prima Fase di Gioco: Plizzari Pierozzi Brosco Kunze Crialese Meazzi Valzania De Marco Cangiano Tonin Bentivegna Nel secondo tempo, la squadra è stata rinnovata con i seguenti giocatori: Seconda Fase di Gioco: Saio Pellacani Isufi Lancini Moruzzi Squizzato Saccomani Dagasso Ferraris Alberti Arena Nonostante il risultato ininfluente, l’amichevole ha rappresentato una bellissima esperienza per i giovani talenti biancazzurri, i quali hanno avuto l’opportunità di mettersi in gioco contro la prima squadra – Per i ragazzi di mister Baldini, è stata una buona occasione di lavoro per testare schemi e combinazioni di gioco – Fuori dal campo, hanno seguito un programma di lavoro differenziato Letizia, Kraja, Staver e Merola, impegnati in attività di recupero in vista delle prossime sfide di campionato – aggiunge testualmente l’articolo online. Domani è prevista una seduta di allenamento a porte chiuse, continuando così la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato Pescara – Spal in programma sabato con calcio d’inizio fissato alle ore 17:30.

